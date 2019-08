കൊല്ലം ∙ കുളത്തൂപ്പുഴ കടമാൻകോടിനു സമീപം ഇഷ്ടികച്ചൂളയിൽ നിന്നുള്ള വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചു 2 പേർ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കര സ്വദേശികളാണു മരിച്ചത്. രാവിലെയാണു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടത്. ചൂളയ്ക്കു തീയിട്ട ശേഷം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതായിരുന്നു ഇവർ.

English Summary: Two died after breathing poisonous gas in Kollam