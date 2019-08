കേരളത്തിലും മുത്തലാഖ് അറസ്റ്റ്; മുക്കം സ്വദേശി പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്∙ മുത്തലാഖ് നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേരളത്തില്‍ ആദ്യ അറസ്റ്റ് കോഴിക്കോട്. മുക്കം കുമാരനല്ലൂർ സ്വദേശിനി നൽകിയ പരാതിയിൽ മുക്കം ചെറുവാടി സ്വദേശി കെ.കെ.ഉസാമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

മുസ്‌ലിം വനിതാ സുരക്ഷാ നിയമം 3, 4 വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം താമരശേരി കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ്. യുവതിയെ മൂന്നു തവണ തലാഖ് ചെയ്ത് ഭര്‍ത്താവായ ഇ.കെ ഉസാം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിക്ക് ജീവിതച്ചെലവ് നല്‍കാന്‍ പോലും ഇയാള്‍ തയാറായില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് പരാതിയുമായി യുവതി കോടതിയില്‍ എത്തിയത്. ഇയാളെ താമരശ്ശേരി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

