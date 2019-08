ഉറപ്പൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ; ‘കപ്പൽപോരിൽ’ നിരാശനായി ട്രംപ്

ലണ്ടൻ/ദുബായ് ∙ ബ്രിട്ടിഷ് നാവികസേന പിടികൂടിയ ഇറാന്‍ എണ്ണക്കപ്പൽ ഗ്രേസ്–1 വിട്ടയയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട ജിബ്രാൾട്ടർ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഒരുതരത്തിലുമുള്ള ഉറപ്പുകളും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഉപരോധം മറികടന്നു സിറിയയിലേക്ക് എണ്ണ കൊടുക്കില്ലെന്ന് ടെഹ്റാൻ ഉറപ്പുനൽകിയതോടെയാണു കപ്പൽ വിട്ടയച്ചതെന്ന അവകാശവാദം ഇറാൻ തള്ളി.

‘ഗ്രേസ്–1 വിട്ടുകിട്ടാൻ ഇറാൻ യാതൊരു ഉറപ്പുകളും നൽകിയിട്ടില്ല. നേരത്തേ പറഞ്ഞതുപോലെ സിറിയ ആയിരുന്നില്ല കപ്പലിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. അഥവാ അതു സിറിയയിലേക്കായിരുന്നാൽ തന്നെയും അതിൽ മറ്റാർക്കും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല’– ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അബ്ബാസ് മൗസവി പറഞ്ഞു. സിറിയയ്ക്ക് എണ്ണ നൽകില്ലെന്ന് എഴുതി നൽകിയതിനാലാണു കപ്പൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കോടതി തയാറായതെന്നാണു ജിബ്രാൾട്ടർ പ്രദേശത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഫാബിയാൻ പിക്കാർഡോ പറഞ്ഞത്.



മലയാളികളടക്കം 24 ഇന്ത്യക്കാരുമുള്ള കപ്പൽ വിട്ടയയ്ക്കരുതെന്നു യുഎസ് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇതു തള്ളിയായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവ്. ഫലത്തിൽ ഇറാനുമായി കൊമ്പുകോർത്ത യുഎസിനും പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനും കിട്ടിയ തിരിച്ചടി കൂടിയാണിത്. ജൂലൈ നാലു മുതൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന കപ്പൽ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയതായി ഇറാൻ ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സിറിയയിലേക്ക് എണ്ണ കടത്തുന്നു എന്നാരോപിച്ചു ജൂലൈ നാലിനാണു ഗ്രേസ് 1 എണ്ണക്കപ്പൽ ബ്രിട്ടൻ ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്കിൽ പിടിച്ചെടുത്തത്.



മറുപടിയെന്നോണം ബ്രിട്ടിഷ് കപ്പൽ സ്റ്റെന ഇംപറോ ഗൾഫിലെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതോടെ ബ്രിട്ടനും യുഎസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇറാനെതിരെ തിരിഞ്ഞു. മേഖല സംഘർഷഭരിതമായി. ഉപരോധങ്ങളും യുദ്ധ ഭീഷണികളുമായി യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവ് ഇറാനു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വലിയ നേട്ടമായി. കപ്പലിന്റെ പേരുമാറ്റിയാണു ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഇറാൻ വിജയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.



‘കപ്പൽ ഉടൻ മടങ്ങും. ഉടമസ്ഥരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഗ്രേസ്–1 പേരു മാറുകയാണ്. മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലൂടെ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ കപ്പലിന്റെ കൊടിയും പേരും വേറെയാകും. ഇസ്‍ലാമിക് റിപ്ലബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്റെ പതാകയാകും കപ്പലിൽ പാറിപ്പറക്കുക. ഏഡ്രിയൻ ഡാര്യ എന്നതാണു പുതിയ പേര്. റഷ്യൻ നിർമിതമായ കപ്പലിൽ രണ്ട് മില്യൻ ബാരൽ എണ്ണയാണുള്ളത്.’– ഇറാന്റെ പോർട്സ് ആൻഡ് മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ഉപമേധാവി ജലീൽ ഇസ്‌‌ലാമി പറഞ്ഞു.



വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട്, ഇറാനുമേൽ പരമാവധി സമ്മർദം ചെലുത്താനുള്ള യുഎസിന്റെയും ട്രംപിന്റെയും നീക്കങ്ങൾ ഇനിയെന്താകുമെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണണം. കപ്പൽ വിട്ടയയ്ക്കരുതെന്ന ആവശ്യത്തിൽ അവസാനനിമിഷം വരെ യുഎസ് ഉറച്ചുനിന്നെങ്കിലും കോടതി ചെവികൊണ്ടില്ല. ഇറാനുമായുള്ള 2015ലെ ആണവകരാർ ട്രംപ് ഏകപക്ഷീയമായി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാതയിലായത്. ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ജാവേദ് സരീഫ് രംഗത്തെത്തി.



‘കാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നിനുൾപ്പെടെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ‘സാമ്പത്തിക ഭീകരവാദം’ വിജയിക്കാത്തതിനു പിന്നാലെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ പിടികൂടി തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു യുഎസിന്റേത്. നിയമവ്യവസ്ഥയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലും തെറ്റിയിരിക്കുന്നു’– മുഹമ്മദ് ജാവേദ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



ഇറാൻ കപ്പൽ വിട്ടയക്കാനുള്ള തീരുമാനം വന്നതോടെ, സ്റ്റെന ഇംപറോയുടെ മോചനം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബ്രിട്ടൻ രംഗത്തെത്തി. പ്രശ്നത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണു സ്റ്റെന ഇംപറോ ഉടമസ്ഥരായ സ്റ്റെന ബൾക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റും സിഇഒയുമായ എറിക് ഹാനൽ. 18 ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഈ കപ്പലിലുള്ളത്. ഇവരുടെയും കപ്പലിന്റെയും മോചനത്തിനായി മോദി ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എറിക്കിന്റെ പ്രസ്താവന. റഷ്യ, ലാത്‌വിയ, ഫിലിപ്പീൻസ് രാജ്യങ്ങളോടും ഇദ്ദേഹം സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു.



കാസർകോട് ഉദുമ നമ്പ്യാർ കീച്ചിൽ ‘പൗർണമി’യിൽ പി.പുരുഷോത്തമന്റെ മകൻ തേഡ് എൻജിനീയർ പി.പ്രജിത്ത് (33), മലപ്പുറം വണ്ടൂർ ചെട്ടിയാറമ്മൽ കിടുകിടുപ്പൻ വീട്ടിൽ അബ്ബാസിന്റെ മകനായ ജൂനിയർ ഓഫിസർ കെ.കെ.അജ്‌മൽ (27), ഗുരുവായൂർ മമ്മിയൂർ മുള്ളത്ത് ലൈനിൽ ഓടാട്ട് രാജന്റെ മകൻ സെക്കൻഡ് ഓഫിസർ റെജിൻ (40) എന്നിവരാണു ഗ്രേസ്–1 കപ്പലിലുള്ള മലയാളികൾ. സ്റ്റെന ഇംപറോ കപ്പലിൽ മൂന്നു മലയാളികളാണുള്ളത്.



English Summary: Iran Denies Commitments for Release of Grace 1 Tanker in Gibraltar