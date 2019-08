ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; തീ കെടുത്താൻ ശ്രമം തുടരുന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ‍‍ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം. പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ കെടുത്താന്‍ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ 34 വാഹനങ്ങളാണു സ്ഥലത്തുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ‌ ആർക്കും പരുക്കുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.



ആശുപത്രിയിലെ എമർജൻസി വാർഡിനു സമീപത്താണു തീപിടിത്തം തുടങ്ങിയത്. കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ്. തീപിടിത്തമുണ്ടായ കെട്ടിടത്തിൽ രോഗികളെ ചികിൽസിക്കുന്നില്ല. ഡോക്ടർമാരുടെ മുറികളും ഗവേഷണ ലാബുകളുമാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിലുള്ളത്. ഒന്നാം നിലയിൽ തുടങ്ങിയ തീയുടെ പുക രണ്ടാം നിലയിലേക്കും പടരുകയാണെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ‌ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജയ്റ്റ്ലിയെ ഈ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചികിൽസിലുള്ളതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 9നാണ് ജയ്റ്റ്ലിയെ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തീപിടിത്തമുണ്ടായ കെട്ടിടത്തിൽനിന്നു സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിലാണ് അരുൺ ജയ്റ്റ്ലിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ച കെട്ടിടമുള്ളത്.



