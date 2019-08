കാബൂളിൽ വിവാഹചടങ്ങിനിടെ ചാവേർ സ്ഫോടനം; 63 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ വിവാഹസ്ഥലത്ത് നടന്ന ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ 63 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 180ല്‍ അധികം ആളുകളെ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വ‍ൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 10.40 നാണ് സ്ഫോടനം അരങ്ങേറിയത്.

കാബൂളിലെ ഷഹർ–ഇ–ദുബായ് എന്ന ഹാളിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. വിവാഹസല്‍ക്കാരം നടന്ന ഹാളില്‍ ഈ സമയം നാനൂറിലേറെപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു. മരണസംഖ്യ ഉയരാനിടയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ വരെ സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടതായി സമീപവാസികള്‍ പറഞ്ഞു.



സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഷിയാ മുസ്ലീംകൾ തിങ്ങിപാർക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പത്ത് ദിവസം മുൻപാണ് കാബൂളിലെ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ഇതിൽ 14 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 150 പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Dozens feared dead or injured in explosion at wedding hall in Kabul