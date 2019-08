കവളപ്പാറയിൽ ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി; മണ്ണിനടിയിൽ ഇനിയും 18പേർ

നിലമ്പൂർ∙ ഉരുൾപ്പൊട്ടലുണ്ടായ മലപ്പുറം കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ കവളപ്പാറയിൽ മണ്ണിനടിയിൽപെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 41 ആയി. ഇനി 18 പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി.

കവളപ്പാറ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് ജിപിആർ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞർ എത്തി ഈ മേഖലയിൽ പരിശോധന നടത്തി. ആധുനിക സംവിധാനമായ ജിപിആർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചിലിനായി വിദഗ്ധ സംഘം കവളപ്പാറയിലെത്തിയിരുന്നു.



നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ 59 പേരും വയനാട് പുത്തുമലയിൽ 17 പേരുമാണ് അകപ്പെട്ടത്. ദുരന്തത്തിന് ഇരയായ മുഴുവൻ പേരെയും കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ തിരച്ചിൽ തുടരാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.

