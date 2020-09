ജയ്റ്റ്ലി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തന്നെ; ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ മുന്‍ ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജയറ്റ്‌ലിയുടെ ആരോഗ്യ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതെന്ന് എയിംസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.

അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈമാസം പത്തിനുശേഷം ജയ്റ്റ്ലിയുടെ ആരോഗ്യനില വ്യക്തമാക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനുകൾ എയിംസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary: Arun Jaitley health update: Former Finance Minister continues to be on life support system