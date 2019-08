ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി പാർലമെന്റ് റദ്ദാക്കിയതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണു സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിൽ, ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാകണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പം പാർട്ടികളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. വിഘടനവാദികൾ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു വരാനും, ശത്രുത മറന്നു പാർട്ടികൾ ലയിക്കാനും വരെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ.

ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35എ എന്നിവ ഇല്ലാതായതോടെയാണു ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവിയും അവകാശ, അധികാരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പഴുതുകളെല്ലാം അടച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ നീക്കത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പകച്ചു. കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും വീട്ടുതടങ്കലും ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ പ്രതിഷേധത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനും സാഹചര്യവും ലഭിച്ചില്ല. ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടതോടെ, വിഘടനവാദികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാം ഭാവികാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചനയിലാണ്.



30 വർഷത്തിലേറെയായി തീവ്രവാദവും സംഘർഷങ്ങളും പതിവായ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്ന വിഘടനവാദികൾ, ഇന്ത്യയിൽനിന്നു വിട്ടുപോകണമെന്ന ആവശ്യക്കാരായിരുന്നു. 1953ന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്വയംഭരണാധികാരം തിരികെ തരണം എന്നാണ് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പാർട്ടി നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (പിഡിപി) മൃദു വിഘടനവാദത്തിലും മതപരമായ പ്രതീകാത്മകതയിലുമാണ് ഊന്നിയത്. മറ്റു ചെറുപാർട്ടികൾക്കും സമാനമായ നിലപാടുകളാണ്.



‘ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ളവർ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭൂവിഭാഗങ്ങളെ പോലെയായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളും. പ്രത്യേക പദവിയുള്ള സംസ്ഥാനമായിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും ഇടയിൽപെട്ടു ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഭരണകാര്യങ്ങളിലെ പാളിച്ചകളിലേക്കാണു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വിഘടനവാദം, മൃദു വിഘടനവാദം, സ്വയംഭരണാവകാശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ അജൻഡയെല്ലാം പുതിയ കശ്മീരിൽ അപ്രസക്തമായി’– രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവ ആക്ടിവിസ്റ്റ് മുദാസ്സിർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



വിഘടനവാദികളുടെയും ഇസ്‍ലാം ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും കൂട്ടായ്മയായ ഹുറിയത്തിലെ പുതുതലമുറയ്ക്കു മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നാണു വിവരം. ‘വിഘടനവാദം ഉണ്ടെന്നതു ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഇതിനു ഫണ്ട് നൽകിയിരുന്നു. കശ്മീരി ജനതയെ ഇതൊന്നും സഹായിച്ചതുമില്ല. രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം കവർന്നു. അപ്പോഴും വിഘടനവാദികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും കുടുംബവും അല്ലലില്ലാതെ ആഡംബരത്തിലാണു ജീവിച്ചത്’– ഹസ്രത്ബാലിലെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത വിഘടനവാദി മനസ്സു തുറന്നു.



നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് (എൻസി) പാർട്ടിക്കുള്ളിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെന്നാണു പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് അധ്യക്ഷൻ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല തയാറാണ്. പക്ഷേ മകൻ ഒമർ അബ്ദുല്ല വ്യത്യസ്ത നിലപാടിലാണ്. ‘പുതിയ യാഥാർഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയ്ക്കു പ്രയാസമുണ്ട്. കാലങ്ങളായി അനുഭവിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതാണ് ആശങ്ക. മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടക്കുന്നതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ മേധാവിത്വത്തിനും ഇടിവുണ്ടാകും. അധികാരങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർത്തതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനു പ്രാമുഖ്യം ഇല്ലാതെയാകും’– എൻസി പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു.



പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തിയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ‘നിരോധിത ജമാത്തെ ഇസ്‌ലാമി സംഘടനയുടെ വോട്ടിന്റെകൂടി പിന്തുണയിലാണു കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി പിഡിപി വളർന്നത്. വിഘടനവാദികളും ജമാത്തുകാരും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതോടെ പിഡിപിയുടെ കാര്യം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. പല വിഭാഗങ്ങളായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിൽപ്. ബിജെപിയുമായി ചേർന്നു സർക്കാരുണ്ടാക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതിന്റെയും പേരിൽ മുതിർ‌ന്ന നേതാക്കൾ മെഹബൂബയുമായി അകൽച്ചയിലാണ്. കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയവുമായി മുന്നോട്ടുപോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ’– മെഹബൂബയോട് അടുപ്പമുള്ളൊരു നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.



