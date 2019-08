ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കരയുദ്ധം നടത്താന്‍ തയാറാണെന്നു സൈന്യം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാക്ക് മണ്ണില്‍ കടന്നു കയറി ആക്രമണം നടത്താന്‍ സജ്ജമാണെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിനുശേഷം പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഏതു തരത്തില്‍ തിരിച്ചടിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സൈനികമേധാവി യുദ്ധസന്നദ്ധത അറിയിച്ചതെന്ന് ഉയര്‍ന്ന സൈനികവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ബാലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തിനു ശേഷവും പാക്കിസ്ഥാനില്‍നിന്നുള്ള ഏത് നീക്കവും ചെറുക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം തയാറെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് വിരമിച്ച സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് പറഞ്ഞു. 2016-ല്‍ ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിനുശേഷം 11,000 കോടി രൂപയുടെ ആയുധങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള കരാറിലാണ് സൈന്യം ഏര്‍പ്പെട്ടത്. ഇതില്‍ 95 ശതമാനവും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിനു പുറമേ നിര്‍ണായകമായ യുദ്ധസാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങാന്‍ 7000 കോടിയുടെ 33 കരാറുകളാണ് ഒപ്പിട്ടത്. മറ്റൊരു 9000 കോടിയുടെ കരാറും അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.

പുല്‍വാമയില്‍ സിആര്‍പിഎഫ് വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തില്‍ 40 ജവാന്മാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ബാലാക്കോട്ടിലെ ജയ്‌ഷെ ക്യാംപിനു നേരെ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. ഫെബ്രുവരി 26-നു നടന്ന ആക്രമണത്തിനു ശേഷം പാക്കിസ്ഥാന്‍ തിരിച്ചടിക്കു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന ആ ശ്രമം തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

