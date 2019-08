‘സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം;’ കേന്ദ്ര നിലപാട് നിർണായകം

ന്യൂഡൽഹി∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകളെ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നു തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തതിനു പിന്നാലെ കേസിൽ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനം. ഫെയ്സ്ബുക്ക് നല്‍കിയ അപേക്ഷയിലാണ് തീരുമാനം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകളെ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ ഹൈക്കോടതികളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ആവശ്യം.

നിലവിൽ ‍മദ്രാസ്, മധ്യപ്രദേശ്, ബോംബെ ഹൈക്കോടതികളിലുള്ള കേസ് സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് മാറ്റും. വിഷയത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രത്തിനും ഫെയ്സ്ബുക്കിനും ട്വിറ്ററിനും നോട്ടിസ് അയക്കാനും നിർദേശിച്ചു. സെപ്തംബർ 13 നു വാദം കേൾക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിലപാട് അറിയിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആധാറുമായി സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയിൽ മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ വാദത്തെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കോടതിയിൽ എതിർത്തു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട് വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാകും.

സുപ്രീംകോടതിയുടെ നോട്ടിസിനു മറുപടി നൽകുമ്പോഴാകും കേന്ദ്രം നിലപാട് അറിയിക്കുക. ജസ്റ്റിസ് ദീപക് ഗുപത്, അനിരുദ്ധ ബോസെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സെപ്തംബർ 13 ന് മുൻപ് മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. രാജ്യസുരക്ഷയക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതും അപകീർത്തികരവും അപകടകരവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

