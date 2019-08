കിടക്കയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അധികൃതർ കയ്യൊഴിഞ്ഞു; ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ യുവതിയുടെ പ്രസവം

ലക്നൗ ∙ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിടക്കയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അധികൃതർ കയ്യൊഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ ആളുകൾ കാൺകെ യുവതിയുടെ പ്രസവം. പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫാറൂഖാബാദിലുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം.

പ്രസവ വേദനയെ തുടർന്നെത്തിയ യുവതിയെ കിടക്കയില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും തഴയുകയായിരുന്നു. വൈകാതെ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ നിരവധി ആളുകൾ കാൺകെ യുവതി പ്രസവിച്ചു.

പ്രസവത്തിനു ശേഷമാണ് യുവതിയെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാർ പ്രസവ വാർഡിലേക്കു മാറ്റിയത്. രക്തം വാർന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കിടന്ന 34 വയസുകാരിയുടെ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു. സംഭവം വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് ഫാറൂഖാബാദ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

English summary: Woman forced to deliver baby in the corridors of the hospital