ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ദുരിതാശ്വാസത്തിനു പോയ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു; 3 പേർ മരിച്ചു

ഉത്തർകാശി∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സാധനങ്ങളുമായി പോയ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് മൂന്നു മരണം. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉത്തർകാശി ജില്ലയിലെ മോൾഡിയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങളുമായി പോയ ഹെലികോപ്റ്റർ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ തട്ടി തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ലാൽ, കോ–പൈലറ്റ് ഷൈലേഷ്, പ്രദേശവാസിയായ രാജ്പാൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇൻഡോ–ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ പൊലീസുകാർ അപകടമറിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കനത്ത മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ വൻ നാശനഷ്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഉത്തർകാശിയിലെ ടോൺസ് നദിയിൽ അതിഭീകരമായ നിലയിലാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത്. മഴക്കെടുതിൽ 900ൽ അധികം ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. വിവിധ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് 5700ൽ അധികം ആളുകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.

English Summary : 3 Dead As Helicopter For Flood Relief Hits Cable, Crashes In Uttarakhand