ചിദംബരം സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ധീരൻ: പിന്തുണച്ച് പ്രിയങ്ക

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിന്റെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കുന്ന മുൻ ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരത്തിനു പിന്തുണയുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. സത്യം പറയുന്ന, സര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകള്‍ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ധീരനാണ് ചിദംബരം. സത്യം ഭീരുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തും. ഇതാണ് നാണംകെട്ട വേട്ടയാടലിനു കാരണം. തിരിച്ചടികള്‍ കണക്കാക്കാതെ ചിദംബരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഐഎന്‍എക്സ് മീഡിയ കേസില്‍ ഹൈക്കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്നു പി.ചിദംബരത്തിനായി വലവിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിബിഐ. ഡല്‍ഹിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വസതിയില്‍ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാവിലെ വീണ്ടുമെത്തി. ഇന്നലെ രണ്ടുതവണ എത്തിയിരുന്നു. ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിൽ ചിദംബരം ധനമന്ത്രിയായിരിക്കേ, െഎഎൻഎക്സ് മീഡിയ കമ്പനിക്കു വിദേശത്തുനിന്ന് മുതൽമുടക്കായി 305 കോടി രൂപ കൊണ്ടുവരാൻ വിദേശനിക്ഷേപ പ്രോൽ‍സാഹന ബോർഡിന്റെ (എഫ്ഐപിബി) അനുമതി ലഭിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നാണു കേസ്.

English Summary: "He Is Being Shamefully Hunted Down": Priyanka Gandhi Backs P Chidambaram