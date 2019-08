മുത്തലാഖ്: സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും, കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടിസ്

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ മുത്തലാഖ് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാക്കിയ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നടപടി സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ നിലപാടറിയിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നടപടി. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത്.

മൂന്നു തവണ ഒറ്റയടിക്കു തലാഖ് ചൊല്ലി (മുത്തലാഖ്) വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നതിന് നിയമസാധുതയില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയതിനാൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണു സമസ്തയുടെ വാദം. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സല്‍മാൻ ഖുർഷിദാണ് സമസ്തയ്ക്കായി കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. ജസ്റ്റിസ് രമണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണു കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

English Summary: "Triple Talaq" Law To Be Examined By Top Court, Notice Issued To Centre