ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?: പ്രധാനമന്ത്രി

മനാമ∙ അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടന ഇരട്ടിയായി വർധിപ്പിക്കുകയെന്നതാണു സർക്കാർ തീരുമാനമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിൽ അഞ്ച് ട്രില്യൻ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയാണു ലക്ഷ്യമായുള്ളതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബഹ്‍റൈനിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.



സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും. ലോകമാകെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചാണു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ മുതൽമുടക്കിൽ ഇത്ര വലിയ നേട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകം അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി അവര്‍ പറയും. ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?. ഇന്ത്യയുടെ രീതികളിലെ മാറ്റം കാണുന്നുണ്ടോ?. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചോ, ഇല്ലയോ?– പ്രവാസികളോടു പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു.



ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബഹ്റൈൻ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഏറെ സമയമെടുത്തു. ഇവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് എനിക്കാണ്. ബഹ്റൈൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച ശ്രീനാഥ്ജി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കും. ബഹ്റൈന്റെ സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങുന്നതും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനു ജന്മാഷ്ടമി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതായും മോദി ബഹ്റൈനിൽ‌ പറഞ്ഞു. മനാമയിലെത്തിയ മോദി ബഹ്റൈൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ അൽഖലീഫയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഞായറാഴ്ച മോദി ബഹ്റൈനിൽനിന്ന് പാരീസിലേക്കു മടങ്ങും.



