ചൈനയിലെ എല്ലാ യുഎസ് കമ്പനികളും പൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ട് ട്രംപ്; തീരുവ ഇരട്ടിയാക്കി ചൈന

ബെയ്ജിങ് / വാഷിങ്ടൻ ∙ ചൈന–യുഎസ് വ്യാപാര യുദ്ധം മുറുകുന്നു. യുഎസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചൈന ഇരട്ടിയാക്കിയതിനു തിരിച്ചടിയായി ചൈനയിലുള്ള എല്ലാ യുഎസ് കമ്പനികളും പൂട്ടി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടു.

യുഎസ് കമ്പനികളോടു ചൈനയിലെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും നിർത്തി മടങ്ങാനാണ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ചൈനയിൽ നടത്തുന്ന ഉൽപാദനം നാട്ടിലേക്കോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘നമുക്കിനി ചൈനയെ ആവശ്യമില്ല. അവരെക്കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ ഏറെ മെച്ചമായിരിക്കും’ –ട്രംപ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ചൈനയിലെ പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ യുഎസ് കമ്പനികളെ ട്രംപിനു നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.



യുഎസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ 7500 കോടി ഡോളറിന്റെ (5,37,000 കോടിയോളം രൂപ) വർധനയാണ് ചൈന വരുത്തിയത്. 5% തീരുവ 10 ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനും ഡിസംബർ 15നും നടപ്പിൽ വരുമെന്നു ചൈനയുടെ വാർത്ത ഏജൻസി അറിയിച്ചു. സോയാബീൻ, ബീഫ്, ക്രൂഡ് ഓയിൽ അടക്കം അയ്യായിരത്തിലേറെ യുഎസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്കാണു ചൈന അധിക തീരുവ ചുമത്തിയത്.

ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ തീരുവയിൽ യുഎസ് കഴിഞ്ഞ മേയിൽ 30,000 കോടി ഡോളറിന്റെ (21,48,000 കോടി രൂപ) വർധന വരുത്തിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനു നിലവിൽ വരേണ്ട ഇവയിൽ ചിലത് ഡിസംബർ 15 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

