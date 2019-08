തന്റെ ഐഡി കാർഡ് ദുരുപയോഗിച്ചെന്ന് ‌റഹീം; കൊച്ചിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു

കൊച്ചി ∙ ശ്രീലങ്ക വഴി തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു നുഴ‍ഞ്ഞു കയറിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന ലഷ്കർ‍ ഭീകരർക്കു സഹായം ചെയ്തെന്ന പേരിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഖാദർ റഹീമിനെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതു തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിട്ടയച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചു രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ റഹീം എത്തിയത്. പൊലീസും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം 24 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. മൊഴികളിൽ സംശയമൊന്നും തോന്നാത്തതിനാൽ വിട്ടയച്ചു.

മൊഴികൾ വിവിധ ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എൻഐഎ, ഐബി, റോ, തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്നീ ഏജൻ‌സികളാണു ചോദ്യം ചെയ്തത്. മൊഴികൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചവയിൽ ഉയർന്ന സംശയങ്ങൾക്കു വിശദീകരണം നൽകുന്നതിനാണ് ഇന്ന് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നതായി റഹീമിന്റെ അഭിഭാഷകൻ മുഹമ്മദ് ഷമീം പറഞ്ഞു. റഹീമിന്റെ ഭാര്യയും സഹോദരനും കൊച്ചിയിലുണ്ട്.



തന്റെ തിരിച്ചറിയൽ (ഐഡി) കാർഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി റഹീം പറയുന്നു. തന്നോടൊപ്പമുള്ള യുവതി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ അവർ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതു മനസിലാക്കി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അവിടെ പൊലീസെത്തി ഹോട്ടൽ പൂട്ടിച്ചതോടെ വൈരാഗ്യമായി. ഈ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചതിന്റെ ഐഡി കാർഡ് വിവരങ്ങളുപയോഗിച്ച് കേരള പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാണു സംശയിക്കുന്നത്.



പിടിയിലായ യുവതി നേരത്തെ തന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നയാളാണ്. ഇതെല്ലാം പൊലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റഹീം പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ രേഖകളെല്ലാം എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പൊലീസിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നു റഹീമിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെ നീക്കം നടന്നത് അറിഞ്ഞയുടൻ പൊലീസിൽ ഹാജരായി നിരപാരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനാണു റഹീം നാട്ടിലെത്തിയത്. തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞുകയറിയെന്നും താൻ സഹായം ചെയ്തെന്നും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞതോടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തി നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.



എന്തെങ്കിലും കേസുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, അതുണ്ടായില്ല. ഇതോടെയാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ഹാജരായി പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനു വിധേയപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. റഹീം തീവ്ര മുസ്‍ലിം വിശ്വാസം നയിക്കുന്ന ആളാണെന്നു കരുതാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത പരിചയമുള്ളവരും പറയുന്നു. റഹീമിനൊപ്പം പിടിയിലായ യുവതിയാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരിയാണ്.



ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പൊലീസിനോടു സത്യം മാത്രം പറയുന്നതിനാണു നിർദേശിച്ചതെന്ന് റഹീമിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നു. കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സംശയലേശമെന്യെ പുറത്തു വരേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. റഹീം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നൂറുശതമാനം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്രവാദികളുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആരോപണം ഉയരുമ്പോൾ വിദേശത്തായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഉടനെ നാട്ടിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. നിരപരാധിയാണെന്നു ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് റഹീം നാട്ടിലെത്തിയതും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനായതെന്നും ഒപ്പമുള്ളവർ പറയുന്നു.



English Summary: Abdul Khader Rahim has denied the links with LeT or any terror outfits, Kerala Police questioning