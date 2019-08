ഏകാധിപതിയെ പുകഴ്ത്തുന്നത് നന്നല്ല; തരൂരിനെതിരെ സോണിയയ്ക്ക് പ്രതാപന്റെ കത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവന നടത്തിയ ശശി തരൂരിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ െപാട്ടിത്തെറി. മോദിയെ സ്തുതിച്ച് വേഗം മന്ത്രിയാകാമെന്നു കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആരും കരുതരുതെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ എംപി തുറന്നടിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിഷയത്തിൽ ടി.എൻ പ്രതാപൻ എംപി കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചു. ശശി തരൂർ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ മോദി സ്തുതിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് പ്രതാപന്റെ കത്ത്.



നരേന്ദ്ര മോദിയെ പോലെയുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് നേതാക്കളെ പുകഴ്ത്തുന്നത് ഫാസിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകര്‍ക്കുമെന്ന് ടി.എന്‍.പ്രതാപന്‍ എംപി കത്തിൽ കുറിച്ചു. മോദി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പുകഴ്ത്തണമന്നു ചില നേതാക്കൾ പറയുന്നത് തനിക്കു മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയ മോദിയെ പ്രശംസിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരം അസംബന്ധമാണെന്ന് പ്രതാപൻ കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

വിഷയത്തിൽ സോണിയ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും പ്രതാപന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മോദിയെ പുകഴ്ത്തണം എന്നു പറയുന്നവർ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തെയാണ് ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുന്‍ നേതാക്കളായ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു, ഇന്ദിരാഗാന്ധി തുടങ്ങിയവരെ കരിവാരിത്തേക്കാനാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്രയും നാള്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നും പ്രതാപൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ശശി തരൂരിന്‍റെ മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കെ. മുരളീധരനും ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു . ശശി തരൂര്‍ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ പ്രചാരണത്തിനു വരണമെന്നില്ലെന്ന് മുരളി പറഞ്ഞു. മോദിയെ സ്തുതിക്കേണ്ടവര്‍ക്ക് ബിജെപിയില്‍ പോകാം. തരൂരിനെതിരെ കര്‍ശനനടപടി വേണമെന്നു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. മോദിയെ മഹത്വവല്‍ക്കരിക്കല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ ബെന്നി ബഹനാന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണമാതൃകയെ അന്ധമായി എതിർക്കുന്നതു ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശിന്റെ പരാമർശം ശരിവച്ച് എംപിമാരായ ശശി തരൂരും അഭിഷേക് സിങ്‍വിയും രംഗത്തെത്തിയതാണ് വാക്പോരിനു തുടക്കമിട്ടത്. ജയറാമിനെ എതിർത്തും നേതാക്കൾ രംഗത്തുവന്നതോടെ വിഷയം പാർട്ടിക്കു കല്ലുകടിയായി.

English Summary: ‘No need to praise Modi’: Kerala Congress leaders take swipe at Shashi Tharoor