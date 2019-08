ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തോന്നി; ഒരാൾക്കും ഇതു സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ: അബ്ദുൽ റഹീം

കൊച്ചി ∙ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഒരു ദിവസം കുറ്റവാളിയായപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം തോന്നിയതെന്ന് ചാലക്കുടി സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഖാദർ റഹീം. ഗാരിജിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സുഹൃത്തു വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണ് അറിയുന്നത് ടിവിയിൽ തന്റെ പേരും വാർത്തയും വരുന്നെന്ന്. ഇത്ര വലിയൊരു കേസിൽ പ്രതിയാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രീലങ്കവഴി തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയ ലഷ്കർ തീവ്രവാദികളെ സഹായിച്ചെന്ന പേരിൽ രണ്ടു ദിവസമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിനു വിധേയമായി. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണു സ്വതന്ത്രനാക്കിയത്. നിലവിൽ തന്റെ പേരിലുള്ള കേസുകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചതായാണ് പൊലീസ് പറഞ്ഞത്– റഹീം മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

19ാം വയസിൽ പ്രവാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ചതാണ്. നാട്ടിൽ പേരിനു പോലും കാര്യമായ സൗഹൃദങ്ങളോ ബന്ധങ്ങളോ ഇല്ല. നാട്ടിൽ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാമെന്നു കരുതിയാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം വന്നത്. അതു നടക്കാതെ വന്നതോടെ വിദേശത്തേയ്ക്കു തന്നെ മടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ 22ാം തീയതി വീണ്ടും നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ‘വലിയൊരു കുറ്റവാളി’യാണെന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. ഒരു ബുദ്ധിക്ക് ഒളിവിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും കുറ്റവാളിയാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആകുമായിരുന്നില്ല.



20 വർഷം മുമ്പെടുത്ത പടം ഉപയോഗിച്ചാണു ശത്രുക്കൾ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ആദ്യം ബഹ്റൈനിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണത്. അത് എൽഎംആർഎയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. ആധാർ നമ്പർ പോലെയുള്ള പഴ്സനൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെ ആ ഫോട്ടോ ബഹൈറൈൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ കയറി എടുക്കുക സാധ്യമല്ല. ഫോണിൽ ഇത് അവർ എടുത്തത് എങ്ങനെയെന്ന് പൊലീസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ രണ്ടുവട്ടം ഫോട്ടോയുമായി പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്കെത്തി. എന്നിട്ടും തിരിച്ചറിയാനായില്ല. അത്രയ്ക്കു വ്യത്യാസമുള്ള പടമായിരുന്നു അത്. എതിരാളികൾ ഈ പടം ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു തരത്തിൽ ഗുണമായി. കാര്യങ്ങൾ പൊലീസിനെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതാണു സഹായിച്ചത്.



ഒപ്പം പിടിയിലായ യുവതിയെ ബഹ്റൈനിലെ ഹോട്ടലിൽ മലയാളികൾ കണ്ണികളായ പെൺവാണിഭ ശൃംഖലയിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചതാണ്. ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന അനാശാസ്യ വിവരങ്ങൾ ബഹ്റൈൻ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചതോടെയാണ് അവർ ശത്രുക്കളായത്. അവരുടെ ഹോട്ടൽ പൂട്ടുകയും 18 ഔട്ട്ലറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബിസിനസ് തകർന്നതിനു ദേഷ്യം തീർക്കുകയായിരുന്നു. ഹോട്ടൽ എന്ന പേരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താൻ ഇനി അവിടെ ചെല്ലരുത് എന്നതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അവരുടെ ബിസിനസ് വേറെയാണ്. ഇക്കാര്യം പൊലീസിനോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഏജൻസികൾ രണ്ടു ദിവസമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. താൻ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കു ഫോൺ വിളിച്ചെന്നും അതിൽ കൃത്യത വരാത്തതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീളുന്നതെന്നുമായിരുന്നു ചില വാർത്തകൾ. കോയമ്പത്തൂരിൽ ആരുമായും ബന്ധമില്ല. ഒരു തീവ്രവാദികളേയും സഹായിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇത് എല്ലാ ഏജൻസികൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസവും പൊലീസ് ഇടപെടൽ വളരെ മാന്യമായിരുന്നു. ഒരു തരത്തിലും ആരും മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ സത്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഏതുവഴിക്ക് കേസ് വന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനും സാധിച്ചതാണ് അതിന്റെ കാരണം.



ബഹ്റൈനിലെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഹ്റൈനിലെ ഹോട്ടൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിന്റെ രേഖകളെല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു. ഹോട്ടലിന്റെ പെൺവാണിഭ ഇടപാടുകൾക്കെതിരെ നടത്തിയ ഇടപെടലിൽ സഹായിച്ചത് അവിടുത്തെ എംബസിയാണ്. അതും പൊലീസിനു ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു മനുഷ്യനും സംഭവിക്കരുതാത്ത കാര്യമാണ് തനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. ഇങ്ങനെയൊരു ചതി ഒരാളോടും ചെയ്യരുത്. ഒന്നും അറിയാത്തൊരാളെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കുറ്റവാളിയായി കാണുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് താങ്ങാനാവില്ല.



ആ ഷോക്കിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും മോചിതനായിട്ടില്ല. അന്ന് എന്തെങ്കിലും കയ്യബദ്ധം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുടുംബം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുറ്റവാളിയെന്ന ഭാരം പേറേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വയം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. രണ്ടു ദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ മാനസിക ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നു താൻ മോചിതനായിട്ടില്ല’– റഹീം പറഞ്ഞു.



English Summary: I have no connection with terrorism, says Abdul Khader Rahim