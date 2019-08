തരൂരിനെതിരെ മുറവിളി, പാർട്ടിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു; മോദി സ്തുതിയിൽ വിശദീകരണം തേടും

തിരുവനന്തപുരം∙ മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവനയില്‍ ശശി തരൂരിനോട് കെപിസിസി വിശദീകരണം തേടും. പ്രസ്താവന തിരുത്താത്തതില്‍ നേതാക്കള്‍ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട്. തരൂരിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈക്കമാന്‍ഡിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകും. തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവടക്കം രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

മോദി അനുകൂല നിലപാടെടുത്ത ശശി തരൂരിനെ കോൺഗ്രസിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതികരണമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മോദിയെ സ്തുതിക്കേണ്ടവർക്കു ബിജെപിയിൽ പോയി സ്തുതിക്കാമെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. മോദിയെ മഹത്വവത്ക്കരിക്കുകയല്ല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ജോലിയെന്നു ബെന്നി ബഹനാനും പറഞ്ഞു. അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ ടി.എൻ.പ്രതാപൻ എംപി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്കു കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം ഉൾപ്പടെ ഇരുപതിടത്തും മോദിക്കെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തിയാണ് വിജയിച്ചതെന്നു മുരളീധരൻ തരുരൂരിനെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തി. നിലപാട് മാറ്റാൻ തരൂർ തയാറായില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വരണമെന്നില്ല. പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന തരൂരിന്റെ പ്രതികരണത്തിനും മറുപടി നൽകി.

അതേസമയം ബിജെപിക്കുള്ളില്‍നിന്ന് തരൂരിന് പിന്തുണ ലഭിച്ചു. കടുത്ത വിമർശനമുന്നയിക്കുന്നവരാണ് വേഗത്തിൽ ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തുകയെന്ന് പി.എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മുരളീധരനു മറുപടി നല്‍കി. വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിട്ടും തരൂര്‍ നിലപാട് മാറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനമാകും നിര്‍ണായകം.

