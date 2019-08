വ്യോമപാത അടയ്ക്കും, അഫ്ഗാൻ ബന്ധം തടയും; തലപുകച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സമ്മർദ്ദനടപടികൾക്കു പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആലോചിക്കുന്നതായി പാക്കിസ്ഥാനിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രി ഫവാദ് ഹുസൈൻ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാക്കിസ്ഥാനു മേലുള്ള വ്യോമപാത പൂര്‍ണമായി അടയ്ക്കുന്നതിനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യപാത തടസ്സപ്പെടുത്താനും ഇമ്രാൻ ആലോചിക്കുന്നതായി ഫവാദ് ഹുസൈൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



കരമാർഗം പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ബന്ധം തടയുന്നതാണു പരിഗണിക്കുന്നത്. പാക്ക് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും ഈ വിഷയം ഉയർന്നു. ഈ തീരുമാനങ്ങളുടെ നിയമപരമായ വശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മോദി തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ‌ അവസാനിപ്പിക്കും– മന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ രാജ്യാന്തര പിന്തുണ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.



കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പിന്തുണ അഭ്യർഥിച്ച് യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയെ വരെ പാക്കിസ്ഥാൻ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കശ്മീർ ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്നമാണെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനൊപ്പമാണു രക്ഷാസമിതിയിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും നിലകൊണ്ടത്. യുഎൻ പൊതുസഭയുൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യാന്തര വേദികളിലും കശ്മീർ‌ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ജനം കശ്മീരിനൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നും കശ്മീരിന്റെ അംബാസിഡറെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ വാക്കുകൾ. അടുത്ത മാസം യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ ഇമ്രാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ബാലാക്കോട്ടിലെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന തകർത്തതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത അടച്ചിരുന്നു. ജൂലൈയിലാണ് ഇതുവഴിയുള്ള വ്യോമഗതാഗതം സാധാരണഗതിയിലായത്.



