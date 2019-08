‘മരണസന്ദേശം’, കാറിലെ രക്തക്കറ, ചെളി തേച്ച നമ്പർ പ്ലേറ്റ്; സത്യം പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ

കോട്ടയം∙ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച കെവിൻ വധക്കേസിനെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണങ്ങളേറെ. അത്രയേറെ സംഭവബഹുലമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദുരഭിമാന കൊലക്കേസിന്റെ ആരംഭവും അന്വേഷണവഴിയും. തെന്മല സ്വദേശി നീനു ചാക്കോയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിലുള്ള വിരോധം മൂലം നീനുവിന്റെ സഹോദരൻ സാനു ചാക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നട്ടാശേരി സ്വദേശി കെവിൻ പി.ജോസഫിനെ ചാലിയക്കര പുഴയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണു കേസ്. 2018 മേയ് 28നായിരുന്നു സംഭവം.



ദൃക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത കേസിൽ, അതും പാതിരാത്രി നടന്ന സംഭവത്തിൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുക പൊലീസിനു മുന്നിലെ വൻ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. അതിനിടെ അന്വേഷണവീഴ്ചയുടെ പേരിൽ 2 പൊലീസുകാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി അടക്കം പ്രതിക്കൂട്ടിലായി. നിർണായക തെളിവുകൾ നൽകേണ്ട നീനുവിന്റെ പിതാവും സഹോദരനുമാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്തെന്നതും വിചാരണയിൽ വെല്ലുവിളിയായി. അന്നത്തെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഹരി ശങ്കറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഗിരീഷ് പി. സാരഥിയാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. സിസിടിവി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ, പൊലീസ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ, ആയിരക്കണക്കിനു ഫോൺ വിളികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പടെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചാണ് ഊരിപ്പോകാനാകാത്ത വിധം പ്രതികളെ പൊലീസ് തളച്ചത്.



കെവിന്റേത് ദുരഭിമാനക്കൊലയാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 14 പ്രതികൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസ് 90 ദിവസംകൊണ്ടു വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയാണു വിധിക്കു മാറ്റിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 14നു വിധിപറയും എന്നു കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിലും ദുരഭിമാനക്കൊല എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത് നിർണായകമായി. ഇതോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും നടന്ന സമാന കേസുകളുടെ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ച് അപൂർവങ്ങളില്‍ അപൂർവമായ കേസായി കെവിൻ കേസ് പരിഗണിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിയുകയും ചെയ്തു.



നീനുവിനെ കെവിൻ വിവാഹം ചെയ്തതു വഴി നീനുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ‘അപമാനം’ വന്നതിലെ വിരോധമാണു കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം തെളിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ തെളിവുകളാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടത്. കേസിൽ ആകെ 238 പ്രമാണങ്ങൾ കോടതി പരിഗണിച്ചു. 55 മുതലുകൾ ഹാജരാക്കി. 113 പേർ സാക്ഷികളായി. കെവിന്റെ ഒപ്പം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇരയും പ്രധാന സാക്ഷിയുമായ അനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, കെവിന്റെ ഭാര്യ നീനു, കെവിന്റെ അച്ഛൻ ജോസഫ്, കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാനു ചാക്കോ സഞ്ചരിച്ച കാർ പരിശോധിക്കുകയും പ്രതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും അവരുമായി പല തവണ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത എഎസ്ഐ ടി.എം.ബിജു, ഫൊറന്‍സിക് വിദഗ്ധര്‍, പൊലീസ് സർജന്മാർ തുടങ്ങിയവരെ കോടതിയിൽ വിസ്തരിച്ചു. പ്രധാന സാക്ഷികൾ എല്ലാം പ്രതികൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകി. രണ്ടാം പ്രതി നിയാസ് തന്നെ കൊല്ലുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാര്യം കെവിൻ മരണത്തിനു മുൻപു നീനുവിനെ ഫോണിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതു കെവിന്റെ മരണമൊഴിയായും സ്വീകരിച്ചു.



മൊബൈൽ ടവറുകൾ വഴികാട്ടിയപ്പോൾ...



2018 മേയ് 27ന് പുലർച്ചെ കെവിനെ ഒരു കാറിലും അനീഷിനെ മറ്റൊരു കാറിലുമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അന്നു പുലർച്ചെ 2 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സമയത്തു പ്രതികൾ തമ്മിൽ ഒട്ടേറെ തവണ ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാം പ്രതി നിയാസ് മോൻ, നാലാം പ്രതി റിയാസ്, പത്താം പ്രതി വിഷ്ണു, 11–ാം പ്രതി ഫസിൽ ഷെരീഫ്, 12–ാം പ്രതി ഷാനു ഷാജഹാൻ, 13–ാം പ്രതി ഷിനു നാസർ എന്നിവർ കെവിനെ കൊണ്ടു പോയ കാറിലും ആറാം പ്രതി മനു മുരളീധരൻ, ഏഴാം പ്രതി ഷെഫിൻ, എട്ടാം പ്രതി എൻ.നിഷാദ്, ഒൻപതാം പ്രതി ടിറ്റു ജെറോം, 14–ാം പ്രതി റെമീസ് എന്നിവർ അനീഷിനെ കൊണ്ടു പോയ കാറിലും ആയിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തത്. മറ്റൊരു കാറിൽ ഇവരെ പിന്തുടർന്ന സാനു ചാക്കോ, അനീഷിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുമായി 18 തവണ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെന്നെയായിരുന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. മൂന്നാം പ്രതി ഇഷാൻ ഇസ്മയിലും സാനുവിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കെവിനെ കൊണ്ടുപോയ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഷാനു ഷാജഹാനുമായി നീനുവിന്റെ പിതാവ് ചാക്കോ ജോൺ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഗിരീഷ് പി. സാരഥിയും കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി.



പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സംഭവദിവസം ആർപ്പൂക്കര, മാന്നാനം, പുനലൂർ കല്ലാർ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറുകളുടെ പരിധികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി വോഡഫോൺ നോഡൽ ഓഫിസർ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ 2018 മേയ് 27നു പുലർച്ചെ 1നു നാലാം പ്രതി റിയാസിന്റെയും പത്താം പ്രതി വിഷ്ണുവിന്റെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ആർപ്പൂക്കര ടവർ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. പുലർച്ചെ 2.24നു റിയാസിന്റെ ഫോൺ മാന്നാനം പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാണു കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്.പിന്നീട് രാവിലെ 6.20 വരെയുള്ള സമയത്ത് ഒന്നാം പ്രതി സാനു ചാക്കോയുടെ ഉൾപ്പെടെ 7 പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പുനലൂർ കല്ലാർ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ പരിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായും നോഡൽ ഓഫിസർ മൊഴി നൽകി. ചാലിയേക്കര ആറ്റിൽ കെവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തു നിന്നു കല്ലാർ ടവർ വരെ 1.85 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേയുള്ളൂവെന്നതും നിർണായകമായി.



എല്ലാം ‘വ്യക്തമാക്കിയ’ സിസിടിവി



നാലു സ്ഥലങ്ങളിലെ സിസിടിവി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ കേസിൽ നിർണായകമായി. കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു മുൻപ് പ്രതികൾ അനീഷിന്റെ വീടിനു സമീപം പരിശോധന നടത്തിയതായി ഫൊറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആർ. റാഹില മൊഴി നൽകിയത് സിസിടിവി ദൃശ്യപരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. മാന്നാനത്തെ സ്കൂൾ കവാടത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവരം ലഭിച്ചത്. അവ്യക്ത സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിലാണു കൂടുതൽ വ്യക്തമായത്. ഇതോടെ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറുകളുടെ 2 ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ലഭിച്ചു. പ്രതികൾ കെവിന്റെ ബന്ധു അനീഷിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയതിന്റെ ശക്തമായ തെളിവുകളായും ഇവ മാറി. രാത്രിയിലെ വിഡിയോ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നായിരുന്നു ഫൊറൻസിക് ലാബ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. വാദം തുടങ്ങിയ ശേഷം നിശ്ചല ദൃശ്യം വേർതിരിച്ച് എടുക്കാമെന്നു ലാബ് പിന്നീട് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഇതിൽ വൈരുധ്യമുണ്ടെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദവും പക്ഷേ റാഹിലയോടെ മൊഴിയോടെ ഒന്നുമല്ലാതായി.



മേയ് 27ന് പുലർച്ചെ 1.23ന് സാനു ചാക്കോ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും മറ്റ് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും മാന്നാനം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതും 1.33 ന് തിരികെ പോകുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. കെവിൻ താമസിക്കുന്ന വീട് കണ്ടുവയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രതികൾ ഇപ്രകാരം പോയതെന്നാണു കരുതുന്നത്. ആദ്യം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത്.



പുലർച്ചെ 2.24 ന് വാഗൺ–ആർ, കാറും ഐ ട്വന്റി കാറും കൂടാതെ ഇന്നോവ കാറും വീണ്ടും മാന്നാനം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതും 2.38 ന് ഇതിൽ ഇന്നോവ കാറും ഐ ട്വന്റി കാറും തിരികെ പോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഈ കാറുകളിലായി കെവിനെയും അനീഷിനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെന്നാണു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം. വാഗൺ–ആർ കാർ പൊലീസ് മാന്നാനം പാലത്തിനു സമീപത്തു വച്ച് പിടികൂടി പരിശോധിച്ചതിനാൽ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനു ശേഷം 3.06 ന് വാഗൺ–ആർ കാറും പൊലീസ് ജീപ്പും കൂടി മുന്നിലും പിന്നിലും കടന്നു പോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഈ സിസി ടിവിദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.



സംഭവ ദിവസം ലഭിച്ച സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വാഗൺ–ആർ കാറിന്റെ ഇടത് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന യാത്ര ചെയ്തത് ഒന്നാം പ്രതി സാനു ചാക്കോ ആണെന്ന് ഫൊറൻസിക് പരിശോധിച്ചതിൽ വ്യക്തമായതായി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ ടി.എം. ബിജുവും സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ എം.എൻ. അജയകുമാറും ചേർന്ന് വാഗൺ–ആർ കാർ പരിശോധിക്കുകയും കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സാനു ചാക്കോയുടെയും ഇഷാൻ ഇസ്മായിലിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ചാണു സാനു ചാക്കോ തന്നെയാണു കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



ചെളി തേച്ച നമ്പർ പ്ലേറ്റ്



മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കോടിമതയിലെ അതിവേഗ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളും തെളിവുകളായി. സാനു ചാക്കോയുടെയും ടിറ്റുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറുകൾ സംഭവം നടന്ന മേയ് 27നു പുലർച്ചെ കോട്ടയത്തേക്കു വന്നതിന്റെയും പോയതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാമറയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.എം.നജീബ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അമിത വേഗത്തിലെത്തിയതിനാലാണു കാറുകൾ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതെന്നും നജീബ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തിരികെ പോകുന്ന ദൃശ്യത്തിൽ ടിറ്റുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്തോ തേച്ചു മറച്ചിട്ടുള്ളതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഈ കാറിലാണു കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്.



27നു രാവിലെ ആറരയ്ക്കും ഏഴിനും ഇടയിൽ ഇതേ കാറുകൾക്കൊപ്പം മറ്റൊരു കാറും കൂടി കെവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കൊല്ലം ചാലിയക്കര ഭാഗത്തു നിന്നു മടങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും കോടതി പരിശോധിച്ചു. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥാപിച്ച കടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ‍ ലഭിച്ചത്. പൊലീസിനു കൈമാറിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കടയുടമ രാജീവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കോട്ടയത്തു പ്രതികൾ എത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇവർ താമസിച്ച ഹോട്ടലിന്റെ സമീപത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരു കാറിനു സമീപത്തു പ്രതികൾ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു വ്യക്തമാണ്. മെഡിക്കൽ കോളജിനു സമീപത്തെ ഹോട്ടലിലെ ക്യാമറയിൽ നിന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. ഇവിടുത്തെ 2 ജീവനക്കാരികൾ ദൃശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു.



കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിനു ശേഷം മാന്നാനത്തെ സ്കൂളിനു മുന്നിൽ ഒന്നാം പ്രതി സാനു ചാക്കോ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം പാർക്കു ചെയ്തിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പൊലീസ് വാഹനം കടന്നു പോകുന്നതിനു പിന്നാലെ ഈ കാർ പോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. സ്കൂളിലെ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിട്രേറ്ററും ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.



കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ എഎസ്ഐ



കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മേയ് 27ന് പുലർച്ചെ 2.30ന് കോട്ടയം, മാന്നാനം ഭാഗങ്ങളിൽ വന്നതായും ഇവിടെ വച്ച് പൊലീസ് പിടികൂടിയതായും ഒന്നാം പ്രതി സാനു ചാക്കോയും 3–ാം പ്രതി ഇഷാനും ഈരാറ്റുപേട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഗാന്ധിനഗർ സ്റ്റേഷനിലെ നൈറ്റ് ഓഫിസർ എഎസ്ഐ ടി.എം. ബിജുവിനെതിരെ ഇവർ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയും കോടതി താൽക്കാലിക തെളിവായി സ്വീകരിച്ചു. മാന്നാനത്താണ് പൊലീസ് കാർ പരിശോധിച്ചത്. കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ചെളി പുരണ്ട നിലയിലായിരുന്നു. 2000 രൂപ എഎസ്ഐ ടി.എം. ബിജുവിന് കൈക്കൂലി നൽകിയ ശേഷമാണ് ഇരുവരെയും വിട്ടയച്ചത് എന്നായിരുന്നു മൊഴി. അക്രമി സംഘം കോട്ടയം, മാന്നാനം ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനാണു കൈക്കൂലി കേസിലെ രഹസ്യമൊഴി കൊലക്കേസിലും പരിഗണിക്കണമെന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു കേസിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനു നൽകിയ രഹസ്യമൊഴി മറ്റൊരു കേസിന്റെ പ്രധാന തെളിവായി മാറിയതും അപൂർവതയായിരുന്നു.



കെവിൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ കോടതിയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ

കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 2018 മേയ് 26ന് പുലർച്ചെ 2.30ന് രാത്രികാല നിരീക്ഷണത്തിന് പോകുമ്പോൾ മാന്നാനത്തു കാർ കണ്ടതു മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിജു കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സാനു ചാക്കോയും ഇഷാനുമായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. അമ്മഞ്ചേരിയിലെ സുഹൃത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിനു വന്നതാണെന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു. കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിലെ ചെളി കണ്ടു വിവരം തിരക്കി. മറ്റൊരു കാറും ബൈക്കും അപകടത്തിൽ പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അപകടം വരുത്തിയ വാഹനമാണെന്നു കരുതി ബൈക്കുകാർ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. രക്ഷപ്പെടാനായി ചെളിയുള്ള വഴിയിലൂടെ പോയപ്പോൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ ചെളി പുരണ്ടതാണെന്നു സാനു പറഞ്ഞു.



ഇരുവരുടെയും രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു ചിത്രം പകർത്തിയ ശേഷം വിട്ടു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും സാനുവിന്റെ കാർ കണ്ടു. അവർക്ക് എംസി റോഡിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെവിനെയും അനീഷിനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ വിവരം അറിഞ്ഞു. ഉടൻ അനീഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. തുടർന്നു കെവിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നു നമ്പർ എടുത്തു നീനുവിന്റെ പിതാവിനെ വിളിച്ചു. ഫോൺ കട്ടാവുന്നതിനു മുൻപ് ‘പൊലീസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞു, വേഗം രക്ഷപെടാമെന്നു’ ചാക്കോ പറയുന്നതു കേട്ടു. നേരത്തേ താൻ പരിശോധിച്ച സാനുവും സംഘവുമാണ് അക്രമം നടത്തിയതെന്നു മനസ്സിലായി.



സാനുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. പെങ്ങളുടെ ഭാവി തുലഞ്ഞു. ഭാവി തുലയ്ക്കാൻ ഞാനില്ല. പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോയവരെ ഉടൻ തിരിച്ചെത്തിക്കാമെന്ന് സാനു ഉറപ്പു നൽകി. കെവിൻ ഓടിപ്പോയെന്നും സാനു പറഞ്ഞു. കേസിൽ നിർണായകമായ മൂന്ന് ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും ബിജു കോടതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ദിവസം നാലു വട്ടം എഎസ്ഐ ബിജുവും സാനുവും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ബിജു റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. കോടതിയിൽ ആ സംഭാഷണ ഫയൽ കേൾപ്പിച്ചത് ബിജു തിരിച്ചറിഞ്ഞതും തെളിവായി. കൈക്കൂലിക്കേസിൽ ബിജുവിനെ സർവീസിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഡ്രൈവര്‍ എം.എന്‍.അജയകുമാറിന്‍റെ 3 വര്‍ഷത്തെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.



അയൽവാസിയും പത്രം ഏജന്റും



സംഭവ ദിവസം ഗാന്ധിനഗറിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 7 പ്രതികളെ അവിടത്തെ മാനേജരായ ഇരുപത്തിയേഴാം സാക്ഷി അനിൽ കുമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. മേയ് 27 ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോ‌ടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിലെത്തിയ 11 പേർ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനെന്ന പേരിൽ 4 ഡബിൾ റൂമുകൾ എടുത്തു. 1.30ന് ഇവർ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം വിട്ടെന്നും അനിൽകുമാർ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി. ഒന്നാം പ്രതി ഷാനു ചാക്കോ, രണ്ടാം പ്രതി നിയാസ്, മൂന്നാം പ്രതി ഇഷാൻ ഇസ്മയിൽ, നാലാം പ്രതി റിയാസ്, പതിനൊന്നാം പ്രതി ഫസൽ ഷരീഫ്, പതിമൂന്നാം പ്രതി ഷിനു, പതിനാലാം പ്രതി റമീസ് എന്നിവരെയാണ് അനിൽകുമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.



കേസിലെ ഒന്നാം സാക്ഷി അനീഷിന്റെ അയൽവാസിയും പതിനൊന്നാം സാക്ഷിയുമായ ജോസഫ് ജേക്കബ്, പത്രം ഏജന്റ് റെജി ജോൺസൺ എന്നിവരുടെ മൊഴികളും നിർണായകമായി. സംഭവദിവസം പുലർച്ചെ ശബ്ദം കേട്ട് ഉണർന്നപ്പോൾ അനീഷിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വാളുകളുമായി എത്തിയ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും രണ്ട് കാറുകളിലായി അനീഷിനെയും കെവിനെയും കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ടെന്നുമാണ് ജോസഫ് മൊഴി നൽകിയത്. തുടർന്ന് അനീഷിന്റ സഹോദരൻ സന്തോഷ്, ബന്ധുവായ ബെന്നി, സുഹൃത്ത് സിബി എന്നിവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി. പുലർച്ചെ 4.30നു ശേഷം സന്തോഷിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ച അനീഷ് നീനുവിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ തന്നെ കൊല്ലില്ലെന്ന് ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടെന്നും ജോസഫ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.



ഉയർന്ന ജാതിക്കാരിയായ നീനു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായ കെവിനെ സ്നേഹിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ നാണക്കേടു മൂലം നീനുവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടാനാനാണു കെവിനെ തട്ടികൊണ്ടു പോയതെന്ന് സാനു ചാക്കോ ഫോണിൽ പറഞ്ഞതായി സന്തോഷിന്റെ മൊഴിയുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് സിബിയുടെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് പൊലീസിനെ സംഭവം അറിയിച്ചത്. ഏറ്റുമാനൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത്. അവർ സംഭവം ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ, കുറേ സമയം കാത്തുനിന്നിട്ടും പൊലീസ് വന്നില്ല. തുടർന്ന് സിബിയെയും കൂട്ടി ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് സറ്റേഷനിൽ എത്തി വിവരം പറഞ്ഞതായും സന്തോഷ് മൊഴി നൽകി. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കെവിനെയും അനീഷിനെയും വിട്ടുകിട്ടാനായി നീനുവിനെ സംഘത്തിനു കൈമാറാൻ സമ്മർദമേറി. ഇതോടെ നീനു താമസിച്ചിരുന്ന അമ്മഞ്ചേരിയിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ സന്തോഷെത്തി നീനുവിനെ കൂടെ അയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതർ തയാറായില്ല. പുലർച്ചെ കൈപ്പുഴ മാങ്ങാനം വഴി പത്രമെടുക്കാൻ പേകുന്നതിനിടെ അനീഷിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് ചിലർ ഓടിയിറങ്ങുന്നതു കണ്ടെന്നും പ്രതികളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വാഹനം പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത് കണ്ടെന്നുമായിരുന്നു പത്രം ഏജന്റ് റെജിയുടെ മൊഴി.



‘മുങ്ങിപ്പോകാത്ത’ തെളിവുകൾ



കെവിനെ മുക്കിക്കൊന്നതാണെന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് കേസിലെ സുപ്രധാന തെളിവായത്. കെവിനെ മുക്കിക്കൊന്നതാണെന്നു പൊലീസ് സർജന്മാരും കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കൊല്ലം ചാലിയക്കര പുഴയിൽ കെവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭാഗത്ത് അരപ്പൊക്കം ആഴത്തിലേ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആഴം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ അപകട മരണ സാധ്യത കുറവാണ്. നീന്തലറിയാവുന്ന കെവിൻ അരപ്പൊക്കം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കില്ല. ആത്മഹത്യയാകാനും സാധ്യതയില്ല. മരണ വെപ്രാളത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കെവിനെ മുക്കിക്കൊന്നതാണെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കെവിന്റെ ശ്വാസകോശത്തിലെ രണ്ട് അറകളിൽ 170, 150 മില്ലിലീറ്റർ വീതം വെള്ളം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബലമായി മുക്കുമ്പോഴോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലോ മാത്രമേ ഇത്രയും അളവ് വെള്ളം ശ്വാസകോശ അറകളിൽ എത്തുകയുള്ളൂവെന്നും സർജന്മാർ പറഞ്ഞു. പുഴയിൽ നിന്നു മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കുന്ന ദൃശ്യവും കോടതി തെളിവായി സ്വീകരിച്ചു.



കെവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഗുരുതരമായ പരുക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർമാരുടെ റിപ്പോർട്ട്. പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമായ മർദനം ഏറ്റിട്ടില്ല. ഒടിവും ചതവും വീഴ്ചയിലെ പരുക്കും തലയ്ക്ക് പരുക്കും ഇല്ല. കെവിന് അപസ്മാരം പോലുള്ള രോഗങ്ങളും ഇല്ല. പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട കെവിൻ വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോൾ അവശത മൂലം മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അതോടെ ഇല്ലാതായി. 2 മുതൽ 4 മിനിറ്റു വരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിടിച്ചാൽ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ മൊഴി നൽകി.



പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുമ്പോൾ, കെവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ മുക്കിക്കൊന്നതാണെന്നുള്ള സാധ്യത ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുമായില്ല. കോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ, സാഹചര്യത്തെളിവുകൾ, ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കെവിൻ മരിച്ച സ്ഥലത്തു പോയി പരിശോധിച്ചതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാർ മൊഴി നൽകിയത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ മൊഴികൾ പ്രോസിക്യൂഷനു നിർണായകമായി.



പ്രതികളെ കുരുക്കിയ നീനുവിന്റെ മൊഴികൾ



ദുരഭിമാനക്കൊലപാതകമാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദത്തിന് ഇരട്ടി ബലം പകരുന്നതാണു കേസിലെ നിർണായക സാക്ഷിയായ നീനുവിന്റെ മൊഴി. 5 മണിക്കൂറോളം വിചാരണ നേരിട്ട നീനുവിനെ നോക്കി കൈകൂപ്പിയാണു പിതാവും പ്രതിയുമായ ചാക്കോ ആദ്യം നിന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണു താമസം എന്നതായിരുന്നു നീനുവിനോട് അഭിഭാഷകന്റെ ആദ്യ ചോദ്യം. കെവിന്റെ വീട്ടിലെന്നു നീനുവിന്റെ മറുപടി. കെവിനെ എങ്ങനെയാണു പരിചയപ്പെട്ടത് എന്നചോദ്യത്തിന് സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയാണെന്നും മറുപടി നൽകി.



തന്നെ കാണാനില്ലെന്നു മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്നു കെവിനൊപ്പം താൻ ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയെന്നും തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും നീനു മൊഴി നൽകി. അന്നു ഗാന്ധിനഗർ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ കെവിന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് തള്ളിയതായും നീനു പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് തന്റെ പിതാവ് ചാക്കോ കെവിനെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും നീനു പറഞ്ഞു. തന്റെ വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം പോകാനാണ് പൊലീസും ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ നിയാസും കെവിനെ ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചു. നിയാസ് തുടർച്ചയായി കെവിനെ ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നെന്നും നീനു പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക അന്തരമല്ല, ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് കെവിന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നും തന്റെ പിതാവും സഹോദരനുമാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരെന്നും നീനു കോടതിയിൽ മൊഴി കൊടുത്തു. ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ജോലിയും ഉള്ള ആളാണെന്ന് കെവിൻ നീനുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരുന്നതായുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ആരോപണം നീനു നിഷേധിച്ചു.



കെവിന്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ചും തനിക്ക് പൂർണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നീനു പറഞ്ഞു. തനിക്കു വിവാഹാലോചനകൾ വന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് കെവിനൊപ്പം ഇറങ്ങിയത്. വീട്ടുകാർ തന്നെ അറിയിക്കാതെ വിവാഹ പരസ്യം നൽകി. കെവിനൊപ്പം താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടും പഠനം തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കെവിൻ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയതെന്നും നീനു പറഞ്ഞു. പിതാവും സഹോദരനും എടുത്തുചാട്ടക്കാരും മുൻകോപികളുമാണെന്ന നീനുവിന്റെ മൊഴി പ്രതികൾ കുറ്റം ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.



പിതാവ് ചാക്കോ ജോണിന്റെ പരാതിയിൽ നീനുവിനെ ഗാന്ധിനഗർ മുൻ എസ്ഐ എം.എസ്. ഷിബു സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. കെവിനുമായുള്ള വിവാഹം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അച്ഛൻ ചാക്കോയുടെ കൂടെ പോകണമെന്നും ഷിബു നീനുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നീനുവിനെ ചാക്കോ ബലമായി കാറിലേക്കു കയറ്റാനും ശ്രമിച്ചു. കുതറി മാറിയ നീനു തന്റെ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയുകയായിരുന്നുവെന്ന എഎസ്ഐ ബിജുവിന്റെ മൊഴിയും വിചാരണയ്ക്കിടെ കോടതിയിലെ വികാരഭരിതമായ രംഗങ്ങളിലൊന്നായി. അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് എസ്ഐ എം.എസ്.ഷിബുവിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പിന്നീട് പിരിച്ചു വിടാനുമുള്ള കാരണവും നീനുവിന്റെ മൊഴികളായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് ഇയാളെ തിരിച്ചെടുത്തെങ്കിലും കെവിന്റെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകിയതോടെ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു.



കാറിലെ രക്തക്കറയും വിരലടയാളങ്ങളും



ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധ പ്രിയ മേരി ചാക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കെവിൻ താമസിച്ചിരുന്ന മാന്നാനത്തെ അനീഷിന്റെ വീട്, അക്രമി സംഘം സഞ്ചരിച്ച 3 കാറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നു തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചത്. അനീഷിന്റെ വീടിന്റെ പിന്നിലെ വാതിൽ തകർന്നിരുന്നു. ജനലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തിരുന്നു. കസേരകൾക്കും വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാരാകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പാടുകൾ വീടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയതായും പ്രിയ മൊഴി നൽകി. കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമാണു ഫൊറൻസിക് സംഘം വീടു പരിശോധിച്ചത്.



പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ നിന്നു രക്തക്കറയും മുടിയിഴകളും വിരലടയാളങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു. അനീഷിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ കാറിൽ മുൻ സീറ്റിന്റെ പിൻഭാഗത്തു നിന്നാണ് രക്തക്കറ കണ്ടെത്തിയത്. അനീഷിനെ പ്രതികൾ മർദിച്ചപ്പോൾ കൈ തെറ്റി ഒൻപതാം പ്രതി ടിറ്റോ ജെറോമിന്റെ മൂക്കിൽ കൊണ്ടിരുന്നു. ടിറ്റോയുടെ ചോരയാണു വാഹനത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതെന്നു ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിൽ കണ്ടതായും പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു. 3 വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 പ്രതികളുടെ വിരലടയാളവും കണ്ടെത്തി. കാറിനുള്ളിലെ ഗ്ലാസിൽ നിന്നു 13–ാം പ്രതി ഷിനുവിന്റെ വിരല‍ടയാളം ലഭിച്ചു. കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ കാറിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ നിന്നു 12–ാം പ്രതി ഷാനു ഷാജഹാന്റെ വിരലടയാളവും ലഭിച്ചു.

വാട്സാപ്പിലെ മരണസന്ദേശങ്ങൾ



‘കൊല്ലാം, ഞാൻ ചെയ്തോളം, അവൻ തീർന്നു’ എന്നീ വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങൾ കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സാനു ചാക്കോ പിതാവ് ചാക്കോ ജോണിന് അയച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഗിരീഷ് പി. സാരഥി നൽകിയ മൊഴിയും പ്രതികളിന്മേലുള്ള കുരുക്കു മുറുക്കി. സാനുവിന്റെ ഫോണിലെ ‘പപ്പാ കുവൈത്ത്’ എന്ന ആളുമായുള്ള വാട്സ്ആപ് ചാറ്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണു വിവരം ലഭിച്ചത്. ചാക്കോ ജോണിന്റെ ഫോൺ നമ്പറാണു പപ്പാ കുവൈത്ത് എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിലാണു സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കെവിനെ കൊല്ലാനുള്ള സാനു ചാക്കോയുടെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.



രണ്ടാം സാക്ഷി ലിജോ ഒറ്റയ്ക്കലിനുള്ള വാട്സാപ് സന്ദേശത്തിലും കെവിനെ കൊല്ലാമെന്നു സാനു ചാക്കോ പറയുന്നുണ്ട്. ‘കെവിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്തു’ എന്ന സന്ദേശം ലിജോ തിരികെ സാനുവിനും അയച്ചു. മറുപടിയായി ‘അവൻ തീർന്നു, ഡോണ്ട് വറി’ എന്ന് സാനു ലിജോയ്ക്കു മറുപടി നൽകിയതായും കണ്ടെത്തി. കെവിനെ കൊല്ലാൻ പ്രതികൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കാനാണ് വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയത്. സന്ദേശം അയച്ച ഫോണുകൾ ചാക്കോ, സാനു, ലിജോ എന്നിവരുടേതാണെന്നു സൈബർ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.



‘കണ്ണ് തെറ്റിക്കാനും’ പ്രതികളുടെ ശ്രമം



കെവിന്റെ ബന്ധു അനീഷിന്റെ ദേഹത്ത് മർദനമേറ്റ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പരിശോധിച്ച ഡോ. കെ. മെർവിനാണു മൊഴി നൽകിയത്. പലവട്ടം അടികൊണ്ട പരുക്ക് അനീഷിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ ചിലർ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചെന്ന് അനീഷ് പറഞ്ഞതായും ഡോക്ടർ മൊഴി നൽകി. നീനുവിനെ വിട്ടു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കെവിനെ കൊല്ലുമെന്നും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്വട്ടേഷനാണ് ഇതെന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പ്രതികൾ തന്നോടു പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും അനീഷ് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.



കെവിന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് അനീഷ്. തനിക്കു ദൂരക്കാഴ്ചയുടെ പോരായ്മയുണ്ടെന്നു വിചാരണ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുൻപു കൊലപാതകം നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാഴ്ചശക്തി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തിയപ്പോൾ അനീഷിനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ പ്രതികളെല്ലാം ഒരുപോലെ വെള്ള ഷർട്ടിട്ടാണ് എത്തിയത്. സമാന രീതിയിൽ തലമുടി വെട്ടി ഷേവും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതികൾക്കൊപ്പം എത്തിയ ചില യുവാക്കളും വെള്ള ഷർട്ട് ധരിച്ചതും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. കാഴ്ചക്കുറവ് ഉള്ളതിനാൽ അനീഷിനെ മനഃപൂർവം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. എങ്കിലും 7 പ്രധാന സാക്ഷികളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരേ തരത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു മൂലമാണ് 3 പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു.



വഴി മുടക്കാനായില്ല, മൊഴിമാറ്റത്തിനും



കേസിൽ വാദത്തിനിടെ ആറു പേർ കൂറു മാറിയെങ്കിലും അന്തിമവിജയം പ്രോസിക്യൂഷനു തന്നെയായിരുന്നു. പ്രതികളായ വിഷ്ണുവും ഷിനുവും കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള നീക്കത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതു കേട്ടുവെന്നു 28–ാം സാക്ഷി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ എബിൻ പ്രദീപ് (ഉമേഷ്) മജിസ്ട്രേട്ടിനു രഹസ്യ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എഴുതിച്ച മൊഴിയാണെന്നു എബിൻ മൊഴിമാറ്റിയതാണ് കേസിലെ ആദ്യ കൂറുമാറ്റം. കുറുമാറിയ സാക്ഷിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തിയ ക്രോസ് വിസ്താരത്തിൽ എബിൻ പക്ഷേ വീണ്ടും മൊഴി മാറ്റി. ‘മജിസ്ട്രേട്ടിനു നൽകിയ മൊഴി സത്യമാണ്. പ്രതികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം’– എന്നായിരുന്നു എബിന്റെ വാക്കുകൾ.



സാനു ചാക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ പുനലൂർ നെല്ലിപ്പള്ളിയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കണ്ടുവെന്ന മൊഴി 27–ാം സാക്ഷിയും പമ്പ് ജീവനക്കാരനുമായ അലൻ കോടതിയിൽ നിഷേധിച്ചതാണ് മറ്റൊരു കൂറുമാറ്റം. പൊലീസിന്റെ തെളിവെടുപ്പു വേളയിൽ എട്ടാം പ്രതി നിഷാദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കുന്നതു കണ്ടുവെന്ന മുൻമൊഴി 98–ാം സാക്ഷി സുലൈമാനും നിഷേധിച്ചു. പ്രതി നിഷാദിന്റെ അയൽവാസിയാണ് സുലൈമാൻ.



രണ്ടാം പ്രതി നിയാസ് മോന്റെ അയൽവാസികളായ 91–ാം സാക്ഷി സുനീഷ്, 92–ാം സാക്ഷി മുനീർ എന്നിവരും കോടതിയിൽ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി മാറ്റിയിരുന്നു. 2018 ജൂൺ 7നു നിയാസിന്റെ വീട്ടിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയ പൊലീസ് മൊബൈൽ ഫോൺ വീട്ടിൽ നിന്നു കണ്ടെടുക്കുന്നതു കണ്ടതായി മുൻപ് ഇരുവരും കേസ് അന്വേഷണം നടത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിക്കു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഈ മൊഴിയാണ് വിസ്താരത്തിനിടെ ഇരുവരും നിഷേധിച്ചത്.



കോടതിയിലും വധഭീഷണി



‘കെവിൻ തീർന്നു, മറ്റൊരുത്തനുണ്ട്, അവനെ കയ്യൊഴിയും’ കെവിൻ കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ നീനുവിന്റെ സഹോദരൻ സാനു ചാക്കോ ഇങ്ങനെ തന്നോടു ഫോണിൽ പറഞ്ഞതായി 26–ാം സാക്ഷി ലിജോ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. വിസ്താരത്തിനിടെ ഈ മൊഴി കേട്ടപ്പോൾ എട്ടാം പ്രതി നിഷാദ് തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചതായി ലിജോ കോടതിയോടു പരാതിപ്പെട്ടു. നിഷാദിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി ഉടനെ തന്നെ പൊലീസിനു നിർദേശവും നൽകി. കൂടാതെ നിഷാദിന്റെ അഭിഭാഷകനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയ ജഡ്ജി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് കർശന മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.



നീനുവിന്റെ കുടുംബസുഹൃത്താണ് ലിജോ. കെവിനും നീനുവും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തെ പറ്റി ചാക്കോ ജോണും സാനുവും തന്നോടു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ലിജോ പറഞ്ഞു. കെവിന്റെ ഫോട്ടോകൾ ചാക്കോ തനിക്കു നൽകിയെന്നും വിദേശത്തുള്ള സാനുവിന് അവ അയച്ചു കൊടുത്തെന്നും ലിജോ സമ്മതിച്ചു. നീനുവിനെ തേടി കോട്ടയത്തേക്കു പോയ സംഘത്തിൽ ലിജോയുമുണ്ടായിരുന്നു. നീനുവിനു സുഖമില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് ആ ദിവസം കോട്ടയത്തു പോകാൻ ചാക്കോ തന്നെ വിളിച്ചതെന്നും ലിജോ മൊഴി നൽകി.



പ്രതികൾ നീനുവിനെയും കെവിനെയും അന്വേഷിച്ച് കൊല്ലത്തു നിന്നു കോട്ടയത്തിനു പോയ ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ ലിജോ കോടതിയിൽ വിവരിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കെവിനെതിരെ പരാതി നൽകി. നീനുവും കെവിനും മാന്നാനത്ത് ബന്ധു അനീഷിനൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു. അനീഷിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു നീനുവുമായി മാന്നാനം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. നീനുവിനെയും കൂട്ടി കെവിൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. നീനുവിനെ കൊല്ലത്തെ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ചാക്കോയോടു മാന്നാനം സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ പറഞ്ഞു. നീനു പിതാവിനൊപ്പം പോകാൻ തയാറായില്ല. കെവിനൊപ്പം ജീവിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു. ചാക്കോ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു നീനുവിനെ ബലമായി വലിച്ചിറക്കി കാറിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. കുതറി മാറുന്നതിനിടെ നീനു കാറിന്റെ അടിയിലേക്കു വീണു. ഇതുകണ്ട് കെവിൻ എത്തി നീനുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതു തടഞ്ഞു.



ഈ സമയം എസ്ഐ വീണ്ടും ഇടപെട്ടു. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് കെവിന്റെ ഒപ്പം പോകുന്നതെന്ന് എഴുതിത്തരാൻ നീനുവിനോട് എസ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നീനു എഴുതിക്കൊടുത്തു. എസ്ഐയും ചാക്കോയും രസീതിൽ ഒപ്പിട്ടു. അടുത്ത ദിവസം നീനുവിന്റെ സഹോദരൻ സാനു വിദേശത്തുനിന്നു നാട്ടിൽ എത്തി. സാനുവും കൂടെയുള്ളവരും പല കാറുകളിലായി കോട്ടയത്തേക്കു പോയി. അന്നു രാത്രി സാനു ഫോണിൽ വിളിച്ചു. മദ്യപിച്ചു കാർ ഓടിച്ചതിനു പൊലീസ് പിടിച്ചുവെന്നും 2000 രൂപ നൽകിയപ്പോൾ വിട്ടുവെന്നും സാനു പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു. കെവിൻ തീർന്നതായി പറഞ്ഞു. പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനാൽ ഗൾഫിലേക്ക് തിരികെ പോകുമെന്നും സാനു പറഞ്ഞു...



കെവിനോടൊപ്പം എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന പ്രതികൾക്കു തെറ്റി; സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലും യാത്ര ചെയ്ത കാറിലും താമസിച്ച മുറിയിലും വഴിയരികിലെ ക്യാമറകളിലുമെല്ലാം അവർ തന്നെ അവശേഷിപ്പിച്ച തെളിവുകൾ ഒടുവിൽ കടുത്ത ശിക്ഷയുടെ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചു.



English Summary: Kevin murder evidences that helps to trap accused and prove the case