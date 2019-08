തിരുവനന്തപുരം∙ മോദിക്കെതിരെ ക്രിയാത്മകവിമര്‍ശനം വേണമെന്നതില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എംപി. മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവനയില്‍ ശശി തരൂരിനോടു വിശദീകരണം ചോദിക്കാന്‍ കെപിസിസി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ അതൃപ്തി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

വിവാദം കത്തിപ്പടരവേയാണ് തരൂരിന്റെ മറുപടി. ട്വീറ്റ് വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടു, മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ എന്നും താൻ വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തന്റെ ട്വീറ്റിനെ മോദി സ്തുതിയായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു. കെ.മുരളീധരനെതിരെയും ശശി തരൂര്‍ രംഗത്തെത്തി. ബിജെപിയില്‍ ചേരാന്‍ തന്നോട് പറഞ്ഞയാള്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത് 8 വര്‍ഷം മുന്‍പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

മോദി സ്തുതി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ചെലവില്‍ വേണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. വിശദീകരണം കിട്ടിയശേഷം ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവനയുടെ പേരില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെപ്പോലും തരൂര്‍ വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് നേതൃത്വത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ആര് നടത്തിയാലും മോദി അനുകൂലപ്രസ്താവന ശരിയല്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷനേതാവിന്റ പ്രതികരണത്തോട് എന്നെയാരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ മറുപടി.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ പ്രചാരണത്തിനു തരൂര്‍ വരേണ്ടെന്നായിരുന്നു കെ.മുരളീധരന്‍ എം.പിയുടെ പ്രതികരണം. മോദി അനുകൂലരെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി.എന്‍ പ്രതാപന്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കെപിസിസി നേതൃത്വം തരൂരിനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നത്.

തരൂരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന രീതിയെക്കുറിച്ച് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളടക്കം പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും തിരുത്താന്‍ പലതവണ ആശ്യപ്പെട്ടതാണന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. മോദിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ഹൈക്കമാന്‍ഡാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ബെന്നി ബഹനാന്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തരൂരിന്റ മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവനയില്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മൗനം തുടരുകയാണ്. വിദേശത്തായ തരൂര്‍ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടേ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തൂ.

English Summary: Must Constructively criticise modi, Shashi Tharoor gives explanation on praising Modi