ഏറ്റുമാനൂർ വിഗ്രഹ മോഷണക്കേസ് തെളിയാൻ നിമിത്തമായി; രമണിക്ക് വീട്

വെള്ളറട ∙ ഏറ്റുമാനൂർ വിഗ്രഹമോഷണക്കേസ് തെളിയാൻ നിമിത്തമായ രമണിക്കു നിർമിച്ച പുതിയ വീട് ഓണത്തിന് കൈമാറും. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ശരണാശ്രയം പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് അയ്യപ്പ ഭക്തരായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, അനിൽ, രമേശ് എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണു നിർമാണച്ചിലവ് വഹിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 21ന് തുടക്കമിട്ട നിർമാണം ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് പൂർത്തിയായി.

1981 മെയ് 23ന് ആയിരുന്നു ഏറ്റുമാനൂരമ്പലത്തിലെ വിഗ്രഹകവർച്ച. രമണി പാറശാലയിലെ സ്കൂളിൽ 8–ാം ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാനുപയോഗിച്ച, പിന്നീടു സമീപത്തെ ഇരുമ്പുകടയിൽ തൂക്കിവിറ്റ പേപ്പറിലായിരുന്നു മോഷ്ടാവ് ക്ഷേത്രം കുത്തിത്തുറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പാര പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നത്. പേപ്പറിൽ സ്കൂൾ വിലാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പാര വാങ്ങിയ കട കണ്ടെത്താനായി. തുടർന്നു മോഷ്ടാവായ ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി സ്റ്റീഫനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇയാൾ വീടിനുസമീപത്തെ വെറ്റിലക്കൊടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന വിഗ്രഹവും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.



ഒട്ടേറെ പ്രശംസകൾ അക്കാലത്തു ലഭിച്ച രമണിക്ക് അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നൽകിയില്ല. പിന്നീട് രമണിയെ വെള്ളറട കിളിയൂർ സ്വദേശി ശശി വിവാഹംചെയ്തു. സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണയാട്ടു മിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണു കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കുറച്ചുകാലം മുൻപ് ശശി മരിച്ചു. കുടുംബം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. രമണിയുടെ ദുരിതജീവിതം മനോരമ ഓൺലൈനാണു പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്.



തുടർന്ന് സി.കെ.ഹരീന്ദ്രൻ എംഎൽഎ വിഷയം ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റിയുടെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി. ഉടൻതന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ.പത്മകുമാറും അംഗം കെ.പി.ശങ്കരദാസും രമണിയുടെ വീട്ടിലെത്തി സഹായം ഉറപ്പ് നൽകി. വീടും ജോലിയുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. പണം മുടക്കാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും സുഹൃത്തുക്കളും തയാറായതോടെ വീടു നിർമാണവും തുടങ്ങി. 680 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലാണ് വീട് നിർമിച്ചത്. ഒന്നാം ഓണത്തിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് താക്കോൽ കൈമാറുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



തൂക്കിവിറ്റ കടലാസിലൂടെ താരമായി



1981 മേയ് 23നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്ര കവർച്ച നടക്കുന്നത്. ഏഴു പേരുടെ കാവലുള്ളപ്പോഴാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രണ്ടു കൂറ്റൻ മതിൽക്കെട്ടുകൾ കമ്പിപ്പാര കടിച്ചു പിടിച്ചു ചാടിക്കടന്ന സ്റ്റീഫൻ എന്ന 23 വയസുകാരൻ വാതിലുകൾ കുത്തിത്തുറന്നു വിഗ്രഹം കവർന്നത്. വെള്ളിപ്പീഠത്തിൽ സ്വർണ ആണികൾ ഇട്ടുറപ്പിച്ച നാലു കിലോ 540 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണ വിഗ്രഹം, പീഠം, സ്വർണ അങ്കിക്കു ചുറ്റുമുള്ള സ്വർണപ്രഭ, ലക്ഷ്മീരൂപത്തിന്റെ കൈയിലെ താമരമൊട്ട് എന്നിവയെല്ലാം കവർന്നു.



കമ്പിപ്പാര ക്ഷേത്രത്തിലെ കിണറ്റിൽ സ്റ്റീഫൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതു പൊതിഞ്ഞ കടലാസ് പക്ഷേ പൊന്തിക്കിടന്നു. ആ കടലാസിൽ പാറശാല ഹൈസ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി എഴുതിയ രചനാ പാഠം ‘എ ലെറ്റർ ടു ദി ക്ലാസ് ടീച്ചർ.’ തെളിഞ്ഞുകിടന്നു. രമണിയുടെ വിലാസവും.അന്വേഷണം രമണിയിലേക്ക്. വീട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ രമണി പഴയ കടലാസുകൾ തൂക്കി വിറ്റ ഇരുമ്പുകടയിലേക്ക്. ആ ഇരുമ്പു കടയിൽ നിന്നു പാര വാങ്ങിയ സ്റ്റീഫനിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് രമണി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.



