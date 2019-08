ചന്ദ്രയാൻ 2: മൂന്നാംഘട്ട ചന്ദ്ര ഭ്രമണപഥ മാറ്റം വിജയകരം

ബെംഗളൂരു∙ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്‍റെ മൂന്നാംഘട്ട ചന്ദ്ര ഭ്രമണപഥ മാറ്റം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. ഇന്ന് രാവിലെ 9:04 ന് ആരംഭിച്ച പ്രകിയ 1190 സെക്കന്റുകൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയായി. മൂന്നാം ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥമാറ്റം വിജയകരമാണെന്നും പേടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃപ്തികരമാണെന്നും ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു. ഭ്രമണ പഥം മാറ്റിയതോടെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദൂരം 179 കിലോമീറ്ററും കൂടിയ ദൂരം 1412 കിലോമീറ്ററും ആയ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ എത്തി. പേടകത്തിലുള്ള എഞ്ചിനുകൾ ജ്വലിപ്പിച്ചാണ് ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തിയത്.



ഓഗസ്റ്റ് 30 നാണ് അടുത്ത ഭ്രമണപഥ മാറ്റം. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനായിരിക്കും വിക്രം ലാൻഡറും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓ‌ർബിറ്ററും വേർപെടുക. സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ഏഴിന് പുലർച്ചെ 1:30നും 2:30നും ഇടയിലായിരിക്കും ചരിത്രപരമായ ലൂണാർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്. ജൂലൈ 22 നായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ-2 പേടകത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം നടന്നത്. ചന്ദ്രയാൻ;-2 പകർത്തിയ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഐഎസ്ആർഒ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലം ദൃശ്യമാവുന്നതാണ് പുതിയ ചിത്രം.

English Summary: Chandrayaan-2 another step closer to Moon, enters new lunar orbit