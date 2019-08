ചിദംബരത്തിനെതിരെ തെളിവുണ്ട്; അറസ്റ്റ് തടയരുതെന്ന് ഇഡി കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് പി. ചിദംബരത്തിനെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്ന് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ലഭിച്ചതാണ് തെളിവുകള്‍, അത് പ്രതിക്ക് നല്‍കാനാകില്ലെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് തടയരുതെന്നും ഇഡി കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ നാളെയും വാദം തുടരും.

ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപമാനിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണെന്ന് മനു അഭിഷേകി സിങ്‌വി ഇന്നലെ കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. അതിനു മറുപടിയായി അപമാനിക്കുകയല്ല അഴിമതി തടയുകയാണ് അറസ്റ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു.

ചിദംബരത്തിനെതിരെ ഒരു ചെറിയ തെളിവെങ്കിലും ഹാജരാക്കാന്‍ കഴിയുമോയെന്ന് ചിദംബരത്തിന്റെ കുടുംബം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ചിദംബരത്തിനു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, വസ്തുവകകള്‍, കടലാസ് കമ്പനികള്‍ എന്നിവയുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ തെളിവു പുറത്തുവിടണമെന്നു കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി മകന്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരം ട്വീറ്റില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആവശ്യത്തിനു സമ്പത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടുംബമാണു ഞങ്ങളുടേത്. കൃത്യമായി ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായി പണം ആര്‍ജിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങള്‍ക്കില്ല. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ വസ്തുവകകളും അക്കൗണ്ടുകളും ഉണ്ടെന്ന ആരോപണം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. കെട്ടുകഥകളില്‍നിന്ന് അടര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിവ. ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം കെട്ടടങ്ങുമെന്നും കാര്‍ത്തി ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.

