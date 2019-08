കരൾ പിളർക്കുന്ന നോവായി അലീനയുടെ പാഠപുസ്തകം; കണ്ണീര്‍ കുറിപ്പ്‌

നിലമ്പൂർ∙ കവളപ്പാറ ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ കണ്ണു നിറച്ച കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു തകർന്നു വീണ വീട്ടിലെ കോൺക്രീറ്റ് തൂണിനടിയിൽ നിന്നും രക്ഷക്കായ് നീട്ടിയ കൈകളുമായി കുഞ്ഞു അലീനയുടെ കിടപ്പ്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിലയിലായിരുന്നു 7 വയസ്സുകാരി അലീന. അഞ്ചടിയോളം മണ്ണു നിറഞ്ഞ മുറിക്കുള്ളിലെ, നിലത്തേക്കിരുന്നുപോയ കട്ടിലിൽ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് പാളി മാറ്റി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും മരിച്ചു.

വെട്ടുകാട്ടിൽ വിക്ടറിന്റെ മകളാണ് അലീന. സഹോദരൻ തോമസിന്റെ മകൾ അനഘയും അലീനയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് ദുരന്തമെത്തിയത്. ഒരുമിച്ച് കളിച്ചുവളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുതന്നെയാണ് സംസ്‌കരിച്ചത്. കവളപ്പാറയിൽ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നതായി കേരള ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സംഘം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലിട്ട കുറിപ്പിലാണ് അലീനയെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത്.



ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ള പതിനൊന്നു പേർക്കായുള്ള അവസാനഘട്ട തിരച്ചിലിനായി ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അലീനയുടെ വീടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളുമായി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇനിയൊരിക്കലും ഉടമ തേടിയെത്താത്ത ആ പാo പുസ്തകം കൈയിൽ തടഞ്ഞതെന്ന കരൾ നോവുന്ന കുറിപ്പിലാണ് അലീനയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ നിറയുന്നത്. ഇന്ന് തിരച്ചിലവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ ആ പേരും ആ പുസ്തകവും മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ഭാരമാവുന്നുവെന്ന് റെസ്ക്യൂ സംഘം കുറിക്കുന്നു.

English Summary: Remembering Aleena who died in the massive landslide in kavalappara