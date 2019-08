കശ്മീര്‍ കേസ് ഭരണഘടനാബെഞ്ചിന്: സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എജി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുഛേദം റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്രനടപടിയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത സുപ്രീംകോടതി ഒക്‌ടോബറില്‍ പരിശോധിക്കും. കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിനെതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

എല്ലാ ഹര്‍ജികളും അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു വിട്ട കോടതി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനു നോട്ടീസ് അയച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ, എസ്.എ. നസീര്‍ എന്നിവരാണ് ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിനു നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുന്നത് അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള പ്രത്യാഘാതത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

കശ്മീര്‍ വിഷയം സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ സുപ്രീംകോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചെറിയ പരാമര്‍ശം പോലും യുഎന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര വേദിയില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നും എജി അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമെന്നും ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുഛേദം റദ്ദാക്കിയതു മുതല്‍ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫോണ്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അമ്പതിനായിരത്തോളം അധിക അര്‍ധസൈനികരെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. ആളുകള്‍ കൂട്ടം കൂടുന്നതിനു നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

