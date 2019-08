എന്താണ് റിസർവ് ബാങ്ക് കരുതൽ ധനം? കരുതി ചെലവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൈപൊള്ളും

മുംബൈ∙ റിസർവ് ബാങ്ക് കരുതൽ ധനത്തിൽ 1.76 ലക്ഷം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു നൽകാൻ തീരുമാനമെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പരസ്യമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ സാമ്പത്തിക വിഷയമായ ഇതിനു രാഷ്ട്രീയമാനവും കൈവന്നു. മുൻ ഗവർണർ ബിമൽ ജലാൻ അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചാണ് ആർബിഐ കേന്ദ്ര ബോർഡ് പണം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.



സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾക്കു തുക പ്രയോജനപ്പെടും. ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 3.3 ശതമാനമായി നിലനിർത്താനും ഇത് വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ലോകത്തെ 20 രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്രബാങ്കുകൾ അതത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന തുക കേന്ദ്രസർക്കാർ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപകരിക്കില്ലെന്നാണു വിദഗ്ധാഭിപ്രായം.



കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ചെലവു കുറയ്ക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുക കൂടി ചെയ്താലെ ഇതുവഴി ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. രാജ്യത്തു കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പാകട്ടെ നേരെ തിരിച്ചും. 10 വർഷത്തിനുള്ളില്‍ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ചെലവ് 18 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽനിന്ന് 53 ലക്ഷം കോടിയായാണ് ഉയർന്നത്. ഇതാണു കുറച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടത്. കൂടാതെ പ്രത്യക്ഷ, പരോക്ഷ നികുതി പിരിവു ലക്ഷ്യം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർബിഐ സഹായം ഗുണം ചെയ്യുകയുമില്ല.



കരുതൽ ധനം വരുന്ന വഴി



സാമ്പത്തിക രംഗം അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരിടുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യം മറികടക്കാനാണ് ആർബിഐയുടെ പക്കലുള്ള കരുതൽ ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുടെ സൂചന കൂടിയാണു കരുതൽ ധനം. നിലവിൽ 28.37 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കരുതൽ ധനമായി ഉള്ളത്. ആർബിഐക്കു പ്രത്യേകമായി ട്രഷറി സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്കാണു കരുതൽ ധനമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത്.



കറൻസി, സ്വർണം വിപണിയിലെ ഇടപാടുകളാണു വരുമാനത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്രോതസ്സ്. ആർബിഐ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്കു നൽകുന്ന വായ്പയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന പലിശയും മറ്റൊരു വരുമാനമാണ്. ലോകത്തെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ യുഎസിൽ നിശ്ചിത പരിധിക്കു മുകളിലുള്ള കരുതൽധനം സർക്കാരിനു കൈമാറുന്നതാണു രീതി. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടും ട്രഷറിയും തമ്മിൽ അധിക തുക കൈമാറുന്നതിനു ധാരണ തന്നെയുണ്ട്.



ഇന്ത്യയിലേതു വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യം



വികസ്വരരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലേതു വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യമാണെന്നായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മറുവാദം. ആഗോള സാമ്പത്തികാഘാതങ്ങൾ ഇവിടെ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കരുതൽ വേണം. കേന്ദ്രസർക്കാർ ദുർബലമാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രബാങ്ക് അതിശക്തമായിരിക്കണമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് വാദിച്ചിരുന്നു. 2016–2017ൽ 65,876 കോടി രൂപ ലാഭവിഹിതമായി ആർബിഐ സർക്കാരിനു നൽകി. 2017–2018 ൽ ഇത് 30,659 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. പുതിയ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കാനുണ്ടായ ചെലവു കാരണമാണു ലാഭവിഹിതം കുറഞ്ഞതെന്നാണ് ആർബിഐയുടെ വിശദീകരണം.



കരുതൽ ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതു സാമ്പത്തിക രംഗത്തു തെറ്റായ സന്ദേശമാകും നൽകുന്നതെന്നു വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വർധിക്കുന്ന ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കാൻ കരുതൽ ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടും ആർബിഐയ്ക്ക് യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു. വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു കാര്യമായ നടപടികൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഒരു തവണ കരുതൽ ധനം വിതരണം നടത്തിയാൽ തുടർന്നുവരുന്ന സർക്കാരുകളും ഇതേ പാത പിന്തുടരുമെന്ന നിലപാടാണ് ആർബിഐയുടേത്.



