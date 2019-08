ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു തട്ടിച്ച പണത്തിൽ 73.8% വർധന; ഇരയായത് പൊതുമേഖല

മുംബൈ ∙ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 15 ശതമാനം വർധന; തട്ടിച്ച പണത്തിന്റെ അളവിലെ വർധന 73.8 ശതമാനവും. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ.

2018–19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബാങ്കുകൾ 6,801 തട്ടിപ്പുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തട്ടിച്ചത് 71,542.93 കോടി രൂപ. 2017– 18 വർഷത്തിൽ 5,916 തട്ടിപ്പുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തട്ടിയെടുത്തത് 41,167.04 കോടി രൂപയും.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലയളവിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ 3,766 തട്ടിപ്പുകളാണ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 64,509.43 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നതെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

തട്ടിപ്പു നടന്ന തീയതിയും അതു ബാങ്കുകൾ കണ്ടെത്തിയ തീയതിയും തമ്മിൽ 22 മാസത്തിന്റെ അന്തരമുണ്ട്. 100 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നടന്ന തീയതിയും അതു കണ്ടെത്തിയ തീയതിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ശരാശരി 55 മാസങ്ങളാണെന്നും റിപ്പോർ‌ട്ടിൽ പറയുന്നു.

