‘യുദ്ധവും സമാധാനവും’ എന്തിന് വീട്ടിൽ വയ്ക്കണം; വിചിത്ര ചോദ്യവുമായി ജഡ്ജി

മുംബൈ ∙ ‘യുദ്ധവും സമാധാനവും പോലെ ആക്ഷേപകരമായ വസ്തുക്കൾ എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്’ ? – ചോദ്യം ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടേതാണ്. എൽഗർ പരിഷത്ത് – ഭീമ– കൊറേഗാവ് കേസിൽ തടവിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ വെർനൺ ഗൊൺസാൽവസിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു ജഡ്ജി സാരംഗ് കോട്‍വാളിന്റെ വിചിത്ര ചോദ്യം. ഗൊൺസാൽവസിന് എതിരെയുള്ള രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിനു മുഖ്യതെളിവുകളിലൊന്നായി പുണെ പൊലീസ് ഹാജരാക്കിയത് വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ വിഖ്യാത പുസ്തകമായ ‘യുദ്ധവും സമാധാനവും’ ആയിരുന്നു.

മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ യുദ്ധത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന പുസ്തകം എന്തിന് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചെന്നു ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു. ദോഷകരമായ സാധനങ്ങള്‍ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനു ഗൊൺസാൽവസ് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും ജഡ്ജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ നോവലിനു പുറമേ ആനന്ദ് പട്‍വർധന്റെ പ്രമുഖ ഡോക്യൂമെന്ററി ‘ജയ് ഭീം കൊമ്രേഡ്’, ‘മാർക്സിസ്റ്റ് ആർക്കൈവസ്’, ‘അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാവോയിസ്റ്റ്സ്’, ‘ആർസിപി റിവ്യു’ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളും കോംപാക്ട് ഡിസ്ക്കുകളുമാണ് പൊലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഒരു വർഷം മുൻപു വെർനൺ ഗൊൺസാൽവസിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയവയാണ് ഇവ.

തലക്കെട്ട് മോശമാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നും പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം കുറ്റകരമാണെന്നു പൊലീസ് തെളിയിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം തെളിവുകൾ തള്ളുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. ഗൊൺസാൽവസിന്റെ കംപ്യൂട്ടറിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസിനു സാധിച്ചില്ല. 2018 ജനുവരിയിലുണ്ടായ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ ഗൊൺസാൽവസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2017 ഡിസംബർ 31ന് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണമുള്ള എൽഗർ പരിഷത്തിൽ ഇവർ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് അക്രമത്തിലേത്ത് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് ഭാഷ്യം.

1818 ജനുവരി ഒന്നിന് ഭീമ-കൊറേഗാവിൽ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പട്ടാളം മറാഠാ സൈന്യത്തിനെതിരെ നേടിയ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ വാർഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും സ്ഥലത്തെ വിജയസ്തംഭം സന്ദർശിക്കാൻ ഒട്ടേറെ പേർ എത്താറുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു മരിച്ചവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ബ്രിട്ടിഷുകാർ നിർമിച്ചതാണ് ഈ സ്തംഭം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന 200– ാം വാർഷികാചരണം ഒരാളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ദലിത്-മറാഠാ സംഘർഷമായി പടരുകയായിരുന്നു.

English Summary: "Why Keep War And Peace At Home?" Bombay High Court To Arrested Activist