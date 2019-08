പാക്കിസ്ഥാന്റെ കത്തിൽ രാഹുലിനൊപ്പം ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയും; ബിജെപി പ്രതിരോധത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കശ്മീരിൽ ജനങ്ങൾ മരിച്ചുവീഴുകയാണെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ പാക്കിസ്ഥാന്‍ യുഎന്നിന് അയച്ച കത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാക്കുന്നതിനിടെ ബിജെപിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി. കശ്മീരിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ മനുഷ്യാവകാശ വകുപ്പു മന്ത്രി ഷിറീൻ മസാരി യുഎന്നിന് അയച്ച കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു പുറമേ ബിജെപി എംഎല്‍എ വിക്രം സിങ് സെയ്‌നിയുടെയും ബിജെപിയുടെ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറിന്റെയും പ്രസ്താവനകളും ഇടംപിടിച്ചു. ‘ജെന്‍ഡര്‍ ബേസ്ഡ് വയലന്‍സ് ആസ് എ വെപണ്‍ ഓഫ് വാര്‍’ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് രണ്ട് പേരുടെയും പരാമര്‍ശങ്ങളുള്ളത്.



ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കത്വാലിയില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എയാണ് സെയ്നി. കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ മാറ്റങ്ങളില്‍ ബിജെപിയുടെ മുസ്‌ലിം പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സന്തോഷിക്കും. കശ്മീരിലെ വെളുത്ത പെണ്‍കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സെയ്‌നി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ സദസ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഡിയോയും കത്തിനൊപ്പം പാക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് 11ന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ യുഎന്നിന് അയച്ച കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ‘ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ ലിംഗാനുപാതം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹരിയാന. അവിടത്തെ പുരുഷന്മാർക്കു പലപ്പോഴും വിവാഹത്തിനു വധുക്കളെ കിട്ടാതെ അവസ്ഥയുണ്ട്. മുൻപ് മരുമകളെ ബിഹാറില്‍നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രി ഒ പി ധങ്കര്‍ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കശ്മീരിലേക്കുള്ള വഴി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി മുതല്‍ ഞങ്ങള്‍ കശ്മീരില്‍ നിന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ആളുകള്‍ പറയാന്‍ തുടങ്ങി’ – ഹരിയാനയില്‍ നടന്ന ബേട്ടി ബച്ചാവോ-ബേട്ടി പദാവോ പ്രചാരണത്തിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറിന്റെ വിവാദ പരാമർശം.

രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം പാക്കിസ്ഥാൻ മനുഷ്യാവകാശ വകുപ്പു മന്ത്രി ഷിറീൻ മസാരിയുടെ കത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചതിനെ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാക്കുന്നതിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കശ്മീരിലെ അക്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കശ്മീരിൽ ജനങ്ങള്‍ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണു പറഞ്ഞത്’– പാക്കിസ്ഥാൻ മന്ത്രി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. യുഎന്നിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയിൽ പാക്കിസ്ഥാന്‍ അനാവശ്യമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരു വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നെന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു.



ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളത്തരങ്ങൾ നീതികരിക്കാനാണ് അവരുടെ നീക്കം. ജമ്മു, കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ അക്രമമുണ്ടാക്കാനാ‍ണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ നീക്കമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്നും അവിടെ പാക്കിസ്ഥാന് ഇടമില്ലെന്നുമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ. ലോകത്താകെ ഭീകരവാദത്തെ പ്രധാനമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യം പാക്കിസ്ഥാനാണെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. പല കാര്യങ്ങളിലും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാരിനോട് എതിർപ്പുണ്ട്. എന്നാല്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.



കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ രാഹുലും കോൺഗ്രസും മാപ്പുപറയണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ‘ദേശവിരുദ്ധ പരമാർശം’ പാക്കിസ്ഥാൻ ആയുധമാക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഖട്ടറിന്റെയും വിക്രം സിങ് സെയ്‌നിയുടെയും പ്രസ്താവന ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അപക്വനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെന്നാണ് ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

എനിക്കു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖ കുടുബാംഗമാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അപക്വനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പോലെയാണ് രാഹുൽ പെരുമാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്– വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സത്യപാൽ മാലിക് വിമർശിച്ചു. കശ്മീർ വിഷയം ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമല്ലെന്ന ലോക്സഭ നേതാവ് അധിർ രജ്ഞൻ ചൗധരിയുടെ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും മാലിക് വിമർശന ശരം ഉയർത്തിയിരുന്നു.



എന്നാൽ ഖട്ടറിന്റെയും വിക്രം സിങ് സെയ്‌നിയും പരാമർശം പാക്ക് കത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചതോടെ രാഹുലിനും കോൺഗ്രസിനും എതിരെ ബിജെപി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുനയൊടിയുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ. ഖട്ടറിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ദുര്‍ബലനും ദയനീയനുമായ ഒരു മനുഷ്യനു വര്‍ഷങ്ങളായി ലഭിക്കുന്ന ആര്‍എസ്എസ് പരിശീലനം കൊണ്ട് എന്താണു സംഭവിക്കുക എന്നതിനുദാഹരണമാണ് ഖട്ടറുടെ വാക്കുകളെന്നും രാഹുല്‍ നേരത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Not Just Rahul Gandhi, Pak Letter To UN Quotes Haryana Chief Minister Too