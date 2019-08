കണ്ണീരെന്തിന്, കശ്മീർ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടേതായിരുന്നത്?: രാജ്നാഥ് സിങ്

ലേ (ജമ്മു) ∙ ഇത്രമാത്രം കണ്ണീരൊഴുക്കാൻ കശ്മീർ എന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിരുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. കശ്മീർ ഒരിക്കലും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. എക്കാലവും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഡിആർഡിഒ ലേയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാക്കിസ്ഥാൻ രൂപീകൃതമായപ്പോൾ മുതൽ ആ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അയൽരാജ്യമെന്ന നിലയിൽ പാക്കിസ്ഥാനുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഭീകരരെ കയറ്റിയയക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഒരു രാജ്യവും പാക്കിസ്ഥാനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കശ്മീർ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പാക്ക് നീക്കത്തോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കശ്മീർ വിഷയം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലുൾപ്പെടെ ലോകവേദികളിൽ ഉന്നയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ലഡാക്ക് സന്ദർശിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് രാജ്നാഥ് സിങ് അവലോകനം നടത്തും.

കറാച്ചിക്കു മുകളിലൂടെയുള്ള 3 വ്യോമപാതകളും ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ അടച്ചിടാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ട്രെയിൻ, ബസ് സർവീസുകളും പാക്കിസ്ഥാൻ നിർത്തിവച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുവദിച്ച കര, വ്യോമപാതകൾ പൂർണമായി അടയ്ക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക്ക് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.

English summary: "Pakistan Keeps Crying About Kashmir. When Was It Yours?": Rajnath Singh