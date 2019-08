പ്രകോപനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ: കശ്മീരിനു പുറമേ നാഗാലാൻഡും ഉന്നം

ന്യൂഡൽഹി∙ ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശലംഘനം നടത്തുകയാണെന്നു രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമമെന്ന് ഇന്ത്യ. ഇക്കാര്യം എല്ലാ രാജ്യാന്തര വേദികളിലും ഉയർത്തുമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ നാഗാലാൻഡിലും കലാപസമാനമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ പാക്ക് അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെ ശ്രമം തുടങ്ങിയെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഡിയോകൾ ജമ്മുവിലും നാഗാലാൻഡിലും നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പാക്ക് അധികൃതർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേനയുടെ യൂണിഫോമിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോയിലെ ഉള്ളടക്കം. കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ ജമ്മുവിനു പുറമേ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു നാഗാലാൻഡ് സ്വാതന്ത്രമാകണമെന്നു ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന വിമത സായുധ സംഘങ്ങളുടെ സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിലും പാക്ക് അധികൃതർ എത്തിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ കഴിഞ്ഞ 5 നു നിർത്തിവച്ച ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനം ഇതുവരെ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരം നീച പ്രചാരണങ്ങൾ മൂലമാണ് ജമ്മുകശ്മീരിൽ പൂർണമായും മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്തതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിശദീകരിക്കുന്നു.

കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ പാക്കിസ്ഥാൻ നേതാക്കള്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പാക്ക് മനുഷ്യാവകാശ മന്ത്രി ഷിരീന്‍ എം. മസാരി യുഎന്നിന് നല്‍കിയ കത്തിന് ഒരു കടലാസിന്റെ വില പോലുമില്ലെന്നും, ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതികരണം നടത്തി അതിന് വിശ്വാസ്യത നല്‍കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് രവീഷ് കുമാര്‍ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഭീകരത രാഷ്ട്ര നയമാക്കിയ രാജ്യമാണ് പാക്കിസ്ഥാന്‍. ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭീകരത കയറ്റി അയയ്ക്കുകയാണെന്നും രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സാധാരണനില കൈവരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി ഗവര്‍ണര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 10 ജില്ലകളിൽ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സര്‍വീസ് സാധാരണ നിലയിലാണ്. ലാന്‍ഡ് ലൈനുകള്‍ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ബാങ്കുകളും എടിഎമ്മുകളും സാധാരണ നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

കശ്മീരിൽ മരുന്നുക്ഷാമമുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്നും മരുന്നുകിട്ടാതെ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കശ്‌മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയപ്പോഴും നാഗാലാൻഡ്‌ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സമാനപദവി തുടരുന്നതു ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്.

English Summary: Pak Propaganda War In Overdrive, Reaching As Far As Nagaland: Sources