കശ്മീരിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ആകുലപ്പെടുത്തുന്നു: നടി തൃഷ

ചെന്നൈ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുട്ടികളുടെ ദുരവസ്ഥ ആകുലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് നടിയും സെലിബ്രിറ്റി യുനിസെഫ് അഡ്വക്കറ്റുമായ തൃഷ കൃഷ്ണൻ. കശ്മീരിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിൽ തൃഷ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

‘വിദ്യാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികൾക്കു മേലുള്ള മറ്റൊരു അതിക്രമമാണ്. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതെന്തും അവർക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമമാണ്. കുട്ടികൾക്കു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചാൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുമാകും’ – തൃഷ പറഞ്ഞു.

2017ൽ ആണ് തൃഷയ്ക്ക് യുനിസെഫ് പദവി ലഭിച്ചത്. ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ച ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വനിതാ താരമാണ്.

English summary: Plight Of Children In Jammu And Kashmir "Worrying" says Actor Trisha Krishnan