ഇസ്‌‍ലാമബാദ്∙ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ പിന്നോട്ടുപോയാൽ മാത്രം ചർച്ച നടത്താമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാൻ. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ നടപടി ഇന്ത്യ പിൻവലിക്കണം. ഇന്ത്യ അവിടത്തെ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരുമായി ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെ ലേഖനത്തിലാണ് ഇമ്രാൻ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.



കശ്മീരിൽ ഇന്ത്യയെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കു തന്നെ പോകേണ്ടിവരുമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. കശ്മീർ വിഷയത്തിലെ ചർച്ചയിൽ കശ്മീരികളുൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ ചർച്ച തുടങ്ങണമെങ്കിൽ കശ്മീരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇന്ത്യ പിൻവലിക്കണം. പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ചർച്ചാ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യ തിരസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു– ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആരോപിച്ചു.



വാണിജ്യ– വ്യാപാര നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് രാജ്യാന്തര സമൂഹം ചിന്തിക്കാന്‍ തയാറാകണമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കാതെ അവരുമായി ചർച്ചയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തേ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി പാക്കിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കശ്മീരിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു തന്നെ പിന്നീട് അറിയിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയും നിലപാടു കടുപ്പിച്ചു രംഗത്തെത്തിയത്.



ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. യുഎന്‍ രക്ഷാസമിതിയിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെയാണു പിന്തുണച്ചത്. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനറെ പുറത്താക്കുകയും ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര, വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തിൽ നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



