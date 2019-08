യുപിയിൽനിന്നു കാണാതായ നിയമവിദ്യാർഥിനി രാജസ്ഥാനിൽ; നാടകീയം

ലക്നൗ∙ കോളജ് മാനേജ്മെന്റിലെ ഉന്നതരായ ചിലർ തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രംഗത്തുവന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായി ആറുദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം രാജസ്ഥാനിൽ കണ്ടെത്തി. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ് പ്രതികൂട്ടിലായ കേസിലാണ് നാടകീയ കണ്ടെത്തൽ.

ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനു െതാട്ടുമുൻപാണ് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ഹാജരാക്കാന്‍ എത്രസമയം എടുക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാന്‍ യുപി പൊലീസിനോട് സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടി സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ പേരില്‍ കേസെടുത്തുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു ഉന്നാവ് കേസായി മാറുമോയെന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ആശങ്ക ഉയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസ് പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഷാജഹാന്‍പൂര്‍ എസ്എസ് നിയമ കോളജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും യോഗി ആദിത്യനാഥിനും വിഡിയോ സന്ദേശം അയച്ചത്. സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ് ആണ് കോളജ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്. കോളജ് ക്യാംപസിലുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പിതാവ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആരുടെയും പേരു പരാമർശിക്കാതെയാണു പെൺകുട്ടി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിരവധി പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവൻ നശിപ്പിച്ച ‘ശാന്ത് സമാജിലെ’ ഉന്നതനായ ഒരു നേതാവ് തന്നെ കൊല്ലുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ.

പെൺകുട്ടി ദൃശ്യം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുകയും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ഷാജഹാന്‍പൂര്‍ െപാലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഭീഷണി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പെൺകുട്ടിയുടെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാടകീയമായി പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

താൻ കടന്നുപോകുന്ന ഭീതിയുളവാക്കുന്ന അവസ്ഥ മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാകില്ല. പൊലീസും മറ്റ്‌ അധികാരികളും അയാളുടെ പക്ഷത്താണെന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നാണ്‌ അവകാശവാദമെന്നും വിഡിയോയിൽ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു രക്ഷാ ബന്ധൻ ദിനത്തിലാണ്‌ മകൾ അവസാനമായി വീട്ടിൽ വന്നതെന്നും ഫോൺ അധികനേരം സ്വിച്ച്‌ ഓഫ്‌ ആയാൽ തനിക്ക്‌ അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞതായി പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഷാജഹാന്‍പൂരിലെ നിയമ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നു സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയെ വീട്ടില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് കോടതി നല്‍കിയ നിര്‍ദേശം. ജസ്റ്റിസ് ആര്‍ ഭാനുമതി അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് യുപി പൊലീസിനോടു പെണ്‍കുട്ടിയെ കോടതിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷയില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്നു അഭിഭാഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.

English Summary: UP Student Found After 6 Days, BJP's Chinmayanand Accused Of Kidnapping