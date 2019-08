കോഴിക്കോട് ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അനുകൂലിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്തിയ ശശി തരൂരിനെതിരെ വീണ്ടും കെ.മുരളീധരൻ. മോദിയെ താന്‍ വിമര്‍ശിച്ചത് ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലിഷിലല്ല. പാര്‍ട്ടിക്ക് പുറത്ത് പോയപ്പോഴും ബിജെപിയെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ലെന്നും കെ.മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കെപിസിസി നിര്‍ദേശം നിലനില്‍ക്കെയാണ് മുരളിയുടെ പരാമര്‍ശം.

മോദിയെ താന്‍ വിമര്‍ശിച്ചതിന്റെ പത്തു ശതമാനം പോലും കേരളത്തിലെ നേതാക്കള്‍ വിമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. എഴുത്തുകാരന്‍ എന്ന നിലയിലും ഒന്നാം മോദി സര്‍ക്കാരിനെ സമഗ്രമായി വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തരൂർ കെപിസിസിക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിനു തുടർച്ചയായാണു മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന. മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് വിവിധ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തരൂരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ശശി തരൂർ എംപിയോടു കെപിസിസി വിശദീകരണവും തേടി.

ഇങ്ങനെ നിലപാട് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നും അതു പാർട്ടി ഫോറത്തിൽ പറയുന്നതിനു പകരം പരസ്യമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വ്യക്തമാക്കണമെന്നു തരൂരിനു നൽകിയ നോട്ടിസിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തരൂർ വിശദീകരണം നൽകിയതോടെ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചെന്നും പരസ്യപ്രസ്താവന ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: I criticized Narendra Modi not in Oxford English, says K Muraleedharan