ജയസാധ്യതയുള്ള ആൾക്കേ രണ്ടില നൽകൂ എന്ന് ജോസഫ്; നിഷ വേണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം

തൊടുപുഴ ∙ പാലായിൽ പൊതുസ്വീകാര്യനായ സ്ഥാനാർഥി വരണമെന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) വർക്കിങ് ചെയർമാൻ പി.ജെ.ജോസഫ്. ജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടില ചിഹ്നം നൽകുകയുള്ളൂവെന്നും നേതൃയോഗത്തിനു ശേഷം ജോസഫ് പറഞ്ഞു. നിഷ ജോസ് കെ. മാണിയെ സ്ഥാനാർഥിയായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന അഭിപ്രായവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു.

സ്ഥാനാർഥി നിർണയം വൈകിയിട്ടില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഒടുവിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും പി.ജെ.ജോസഫ് പറഞ്ഞു. നിഷ ജോസ് കെ.മാണി കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയാണ്. സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ പാർട്ടി അംഗത്വം വേണ്ടെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. ജോസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു റോഷി അഗസ്റ്റിനും ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു മോൻസ് ജോസഫുമാണ് സമിതിയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത്.

പാലാ ഉപതിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായ സ്ഥാനാർഥിയെ യുഡിഎഫ് രണ്ടാം തീയതിക്കുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു മു‌സ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അറിയിച്ചു. കേരള കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ തർക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്നു യുഡിഎഫ് കൺവീനര്‍ ബെന്നി ബഹനാൻ വ്യക്തമാക്കി.

