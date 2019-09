കശ്മീരിൽ ഭീകരവാദം ഇല്ലാതാകും: സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ്

ബ്രസ്സൽസ്∙ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനെ പിന്തുണച്ചു യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ്. കശ്മീർ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നു പാർലമെന്റ് അംഗം തോമസ് ഡെച്ചോവ്സ്കി, പ്രതിമാസ വാർത്താപത്രിക ‘ഇപി ടുഡേ’യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലും കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ സംഘടനകൾക്കു ശക്തമായ തിരിച്ചടിയായി ഇന്ത്യൻനീക്കം. കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലെ ഭീകരസംഘടനകൾ വ്യാപക അക്രമം നടത്തിയിരുന്നു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ആറു പ്രവർത്തകരെയും ഒരു വിഘടനവാദി നേതാവിനെയും ഭീകരർ വധിച്ചു. 2018 ഒക്ടോബറിൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയ ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം കശ്മീരിലെ അക്രമങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭീകരവാദം തുടച്ചു നീക്കാൻ പുതിയ നീക്കംകൊണ്ടു സാധിക്കും– ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ഭീകരസംഘടനകൾ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ പേരു വ്യക്തമല്ലാത്ത സായുധ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങള്‍ ബൾട്ടിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ 12 സ്കൂളുകൾക്കു തീയിട്ടു. ഇതിൽ പകുതിയും പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പുൽവാമയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണം ആഗോളതലത്തില്‍ ചർച്ചയായി. ഭീകരർക്കു പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാരിൽനിന്നു വലിയ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആരോപണം. ഇതു ശരിവയ്ക്കും വിധമായിരുന്നു പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപകൻ മസൂദ് അസ്ഹർ പാക്കിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്ന് ഖുറേഷി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായാണ് എഫ്എടിഎഫിന്റെയും (ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്‌ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്) കണ്ടെത്തൽ. 2018–19 കാലയളവിൽ കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലും പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടക്കുന്നതായാണു യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട്. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ, കൊലപാതകം, പീഡനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചു. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് റദ്ദാക്കി. ഇതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിടേണ്ടി വന്നത്. നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണു വിമർശിക്കുന്നതെന്നും ലേഖനം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.



