ബഹാമസിനെ വിറപ്പിച്ച 'ഡോറിയൻ' യുഎസ് തീരത്തേക്ക്; ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ട്രംപ്

ഫ്ലോറി‍ഡ ∙ ശനിയാഴ്ച ബഹാമസില്‍ വന്‍ നാശം വിതച്ച് ആഞ്ഞടിച്ച ഡോറിയന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് യുഎസിലെ ഫ്ലോറിഡ, കാരലൈന തീരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം അറ്റ്ലാന്‍റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ യുഎസ് തീരത്തെത്തുന്ന ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ രണ്ടാമത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഡോറിയന്‍. കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം വിതയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡോറിയനെ കാറ്റഗറി അഞ്ചിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



അമേരിക്കയെ വിറപ്പിക്കാന്‍ എത്തുന്ന ‍ഡോറിയന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് അറ്റ്ലാന്‍റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ ബഹാമസില്‍ പ്രവേശിച്ചത് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ്. കരീബിയന്‍ ദ്വീപ് രാജ്യമായ ബഹാമസിലെ അബാക്കോയിലാണ് ആദ്യം ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. കാറ്റ് ആഞ്ഞുവീശുന്നത് മണിക്കൂറില്‍ 285 മുതല്‍ 354 കിലോമീറ്റര്‍വരെ വേഗത്തിലാണ്.

സാവധാനത്തില്‍ നീങ്ങുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടുതല്‍ ശക്തായാര്‍ജിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം അമേരിക്കന്‍ തീരം തൊടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ബഹ്മാസിൽ പലയിടങ്ങളിലും പ്രളയ സമാന സാഹചര്യമാണ് ഡോറിയൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. മരങ്ങൾ കടപുഴകുകയും വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മേൽക്കൂരയടക്കം നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫ്ലോറിഡയില്‍നിന്നും നോര്‍ത്ത് കാരലൈനയിൽനിന്നും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനിടെ ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കാറ്റിനൊപ്പം ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പു പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഡോറിയൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനു മുന്നോടിയായി ഫ്ലോറിഡയിൽ ആകാശത്ത് മഴമേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ. കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിനു സമീപത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തിനിടയിൽ അമേരിക്കയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഡോറിയൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫ്ലോറിഡയിൽ 59 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മിഷേൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് 26 വർഷത്തിനിടെ അമേരിക്കയിൽ ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

