തന്തൂരി ചിക്കനു 1000 രൂപ; കശ്മീരിലെ ഹോട്ടലിൽ നേതാക്കളുടെ തടവു ജീവിതം

ശ്രീനഗർ ∙ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുൾപ്പടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കരുതൽ തടങ്കലിലായിട്ട് സെപ്റ്റംബർ അ‍ഞ്ചിന് ഒരു മാസം. ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും വാർത്തകളും നിയന്ത്രണവിധേയമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കരുതൽ തടങ്കലിലെ ഇവരുടെ ജീവിതം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ടു. 37 നേതാക്കളാണ് ആഡംബര ഹോട്ടലായ സെൻതോയിൽ വൻ സുരക്ഷാവലയത്തിൽ ഒരു മാസത്തോളമായി കഴിയുന്നത്. ഇവിടത്തെ ജീവനക്കാരൻ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടയാളിൽനിന്നാണു വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

ഭക്ഷണ സമയത്തൊഴികെ നേതാക്കൾ പരസ്പരം കാണുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. 8.15ന് പ്രഭാത ഭക്ഷണം, ഒരു മണിക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം, 9ന് രാത്രി ഭക്ഷണം എന്നതാണു നേതാക്കൾക്കു നിശ്ചയിച്ച സമയം. ഇതിനുള്ള ചെലവ് സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത്. അധികമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തിനു കയ്യിൽനിന്നു പണം നൽകണം. അതിനായി ഹോട്ടലിൽ പ്രത്യേക എടിഎം സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സജാദ് ലോൺ ദിവസവും 1000 രൂപയാണു ചെലവഴിക്കുന്നത്. തടവിലുള്ളവരിൽ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കുമായി ഓർഡർ ചെയ്ത ധാനിയ കുർമയായിരുന്നു (മത്സ്യം കൊണ്ടുള്ള വിഭവം) ഒരു ദിവസത്തെ പ്രത്യേക ഭക്ഷണം.

സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണു ഭക്ഷണം വിളമ്പുക. അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളും മറ്റും സംസാരിക്കാനാവില്ല. ഒരു ദിവസം വാക്പോരും ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. കശ്മീർ താഴ്‍വരയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സുപ്രണ്ടിനെയാണ് ‘സെൻതോ ജയിൽ’ എന്ന പേര് ലഭിച്ച ഹോട്ടലിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ മന്ത്രി ഇമ്രാൻ റെസാ അൻസാരി, നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് അലി മുഹമ്മദ് സാഗർ, ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് കോൺഫറൻസ് അധ്യക്ഷൻ സജാദ് ലോൺ തുടങ്ങിയവർക്കു പ്രത്യേക മുറികളുണ്ട്. ഇമ്രാൻ റെസാ അൻസാരി, അലി മുഹമ്മദ് സാഗർ എന്നിവർക്കൊപ്പം അവരുടെ സഹായികളുമുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുല്ല, പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്നിവരെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ഭീകരവാദം മൂര്‍ധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയ കാലത്തു പീഡനകേന്ദ്രമെന്നു പേരു വീണ ഹരി നിവാസിലാണ് ഒമർ അബ്ദുല്ലയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്; മെഹബൂബ മുഫ്തി ഷാശ്മേ ഷാഹിയിലുള്ള കോസി കോട്ടേജിലും. ജയിൽ ചട്ടപ്രകാരം കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കാണാൻ നേതാക്കൾക്കു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു.



