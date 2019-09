മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ 370: റാം മാധവ്

കൊച്ചി ∙ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതോടെ 72 വർഷമായി കശ്മീരി ജനത അനുഭവിച്ചിരുന്ന യാതനകൾ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരിഹരിച്ചതായി ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റാം മാധവ്. കശ്മീരി ജനതയുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി ശക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ മോദിക്കു കഴിഞ്ഞു. ആർട്ടിക്കിൾ 370 ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്നു വിമർശകർ മനസ്സിലാക്കണം. കൊച്ചിയിൽ ‘പുതിയ ഇന്ത്യ, പുതിയ കശ്മീർ’ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘കശ്മീർ നമ്മുടേതാണ്. കശ്മീരി ജനത ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗവും. ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ 370. ഇത് റദ്ദാക്കിയതിലൂടെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണു മോദി ചെയ്തത്. 72 വർഷമായി അവർ അനുഭവിച്ച യാതനകളാണു പരിഹരിച്ചത്. 1954ൽ നിലവില്‍ വന്ന 35എ കശ്മീരി ജനതയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അകറ്റുകയായിരുന്നു. അവര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന ചിന്ത ഇല്ലാതാക്കി. കശ്മീരിനു പ്രത്യേക നിയമം, പ്രത്യേക പദവി എന്നിവ നൽകിയതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ രണ്ടായി തിരിക്കപ്പെട്ടു.



ഒരു വിഭാഗത്തിനു കൂടുതൽ പരിഗണന ലഭിച്ചു. ഈ വകുപ്പ് നിലനിന്നിരുന്നപ്പോൾ കശ്മീരിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിനു സംവരണം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. വനിതാ, പിന്നാക്ക കമ്മിഷനുകൾ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കശ്മീർ. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾപോലും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഈ വകുപ്പ്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 ഇല്ലാതാക്കിയതോടെ എല്ലാവരും തുല്യരായി. ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ തന്നെയാണോ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും ശ്രമിക്കുന്നത്’– റാം മാധവ് ചോദിച്ചു.



ഓഗസ്റ്റിലാണു ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കുന്ന ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത്. ജമ്മു കശ്മീരിനെ കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. കശ്മീരിൽ നിയമസഭയുണ്ട്. ലഡാക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ്. ബിൽ പാസായതോടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കശ്മീരിനും ബാധകമായി.



English Summary: "Took Just 72 Hours For PM To End 72 Years Of Agony": Ram Madhav On J&K