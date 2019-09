വ്യാജരേഖക്കേസ്: അമിത് ജോഗി 14 ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ റിമാൻഡിൽ

ബിലാസ്പൂർ ∙ വ്യാജരേഖക്കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്ത ജനതാ കോൺഗ്രസ് ഛത്തീസ്ഗഡ് (ജെ) അധ്യക്ഷൻ അമിത് ജോഗിയെ 14 ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ റിമാൻഡിൽ വിട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച വസതിയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിമാൻഡിൽ വിട്ടത്.

ഐപിസി സെക്ഷൻ 420 (കബളിപ്പിക്കൽ), 467 (വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ), 468 (കബളിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ), 471 (വ്യാജരേഖ യഥാർഥമെന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുക) എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. തുടർന്ന് ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. അമിത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ കോടതി, ജുഡീഷ്യൽ റിമാൻഡിൽ വിടുകയായിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അജിത് ജോഗിയുടെ മകനാണ് അമിത്.

2013ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മർവാഹി മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന അമിത് ജോഗി പത്രികയ്ക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ജനനസ്ഥലം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സമീറ പൈക്ര നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്. യുഎസിൽ ജനിച്ച അമിത് ജോഗി, ബിലാസ്പൂരിലെ ഗൗരേലയിലുള്ള സർബാഹര ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചുവെന്നാണ് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയതെന്ന് ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പരാതി. ഗൗരേല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് സമീറ പരാതി നൽകിയത്. പട്ടിക വർഗക്കാർക്കായി (എസ്‌ടി) സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ സമീറയെ അമിത് ജോഗി പരാജയപ്പെടുത്തി.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ സമീറ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചെന്നു കാട്ടി കോടതി ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഹർജി തള്ളി. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമിതിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതെന്ന് അറസ്റ്റിനോട് അജിത് ജോഗി പ്രതികരിച്ചു.

