യുപി പിടിക്കാൻ ‘സ്ഥാനക്കയറ്റം’; സംസ്ഥാന ചുമതല പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നൽകിയേക്കും

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ 2022–ൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് ‘സ്ഥാനക്കയറ്റം’ നൽകാൻ കോൺ‌ഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നതായി സൂചന. ഇപ്പോൾ കിഴക്കൻ യുപിയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറിയായ പ്രിയങ്കയ്ക്കു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചുമതല നൽകാനാണ് തീരുമാനം. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പ്രിയങ്ക കിഴക്കൻ യുപിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൈവിട്ട പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനു വീര്യം പകരാനുമായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ തുറുപ്പുചീട്ടായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കളത്തിലിറക്കി കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ നീക്കം നടത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കിഴക്കൻ യുപി. എന്നാൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലമായ റായ്ബറേലിയിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. അമേഠി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൈവിടുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണെന്നും പ്രിയങ്കയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിൽ ഗുണം െചയ്യുമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. യുപിയിലെ 75 ജില്ലകളിലെയും നേതാക്കളെ നേരിൽ കണ്ട് പ്രിയങ്ക അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായുകയും കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തെന്നു പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർഥികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതുനുസരിച്ച് പാർട്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കർമപദ്ധതി തയാറാക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Priyanka Gandhi Likely to be Given Charge of Entire UP