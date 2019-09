ബെയ്ജിങ്∙ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് തയ്‌വാൻ, ആ വസ്തുത മാറ്റിമറിക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും പറ്റില്ല. സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാകാമെന്നു തയ്‌വാൻ മോഹിക്കുകയും വേണ്ട, ചൈനയുമായി തയ്‌വാനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. അതിനായി ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മടിക്കില്ല– 2019 ജനുവരി രണ്ടിന് ബെയ്ജിങ്ങിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കമാണിത്. ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ സ്വയംഭരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തയ്‍വാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസും ചൈനയും തമ്മിൽ തർക്കത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഈ പ്രസംഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

തയ്‍വാൻ (ചൈനീസ് തായ്പേ‌യ്) സ്വന്തം പ്രവിശ്യയാണെന്നാണു ചൈനയുടെ വാദം. ചൈനീസ് വൻകരയിൽ നിന്ന് 180 കിലോമീറ്റർ മാത്രമകലെയാണ് ഒരു ദ്വീപും ഏതാനും കൊച്ചു ദ്വീപുകളും അടങ്ങുന്ന ഈ 36,197 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം. ചൈന സ്വന്തം ഭാഗമായി കാണുമ്പോൾ എഴുപതു വർഷത്തോളമായി തയ്‌വാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമെന്ന പോലെ.

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്

ദക്ഷിണ ചൈനക്കടലിലെ തര്‍ക്ക ദ്വീപായ തയ്‌വാനിൽ അധികാര പരിധിയില്‍ പെട്ട ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ആര്‍ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നതാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട്. ‘ജനാധിപത്യ തയ്‌വാന്‍’ എന്ന ആവശ്യത്തെ യുഎസ് പിന്തുണയ്ക്കുകയും മേഖലയിലേക്കു യുദ്ധകപ്പലുകൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് അടുത്തിടെ ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ച് ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിന്‍റെ വാണിജ്യ ചരക്കുനീക്കം നടക്കുന്ന ദക്ഷിണ ചൈന കടല്‍ മേഖലയില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി സമുദ്ര ഭാഗത്തിനുമേല്‍ ചൈന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുവരികയാണ്.

ചൈനയ്ക്ക് പുറമെ വിയറ്റ്നാം, ഫിലിപ്പീന്‍സ്, മലേഷ്യ, ബ്രൂണെയ്, തയ്‌വാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ മേഖലയിലെ സമുദ്രത്തിന്റെ അവകാശ തർക്കത്തിൽ സജീവമാണ്. ചൈനയ്ക്ക് ദക്ഷിണ ചൈന കടലില്‍ ചരിത്രപരമായി ഒരു അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ലെന്ന രാജ്യാന്തര ട്രൈബ്യൂണല്‍ വിധിയെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് മേഖലയിൽ ചൈന ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്.

ബെയ്ജിങ്ങിനു ‘കൈകൊടുത്ത്’ സോളമൻ ദ്വീപുകൾ

തയ്‍വാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസും ചൈനയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പിണക്കങ്ങൾക്കിടെ മെലനേഷ്യൻ രാജ്യമായ സോളമൻ ദ്വീപുകൾ തയ്‌വാനുമായി 36 വർഷത്തോളമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ബെയ്ജിങ്ങുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതാണ് മേഖലയെ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ശാന്തമഹാസമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം മുതൽ അറഫൂറ സമുദ്രം വരെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വടക്ക്‌ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപുകളാണ് മെലനേഷ്യയിൽ ഉൾ‍പ്പെടുന്നത്. സ്വതന്ത്രരാജ്യമാണെങ്കിലും നയതന്ത്രവും തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ സോളമൻ ദ്വീപുകൾ തയ്‌വാനെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചുവന്നത്.

ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസനൊപ്പം സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ പ്രസിഡന്റ് മനസേഹ് സൊഗവരെ

990 ദ്വീപുകളുടെ സമൂഹമായ സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ വിസ്‌തൃതി 28,400 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ. മുപ്പതിനായിരം വർഷമായി മെലനേഷ്യൻ വംശജരാണ് ഇവിടെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നത്. ചൈനയുമായി നയതന്ത്രസാധ്യതകൾ തേടി സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ പ്രസിഡന്റ് മനസേഹ് സൊഗവരെ നിയുക്തസംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതാണ് യുഎസിനെയും തയ്‌‍‌വാനെയും ഒരുപോലെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സോളമൻ ദ്വീപിലെ എട്ടു മന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഓഗസ്റ്റ് മധ്യത്തിൽ ബെയ്ജിങ് സന്ദർശിച്ചത് തയ്‌വാന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുകയും ചെയ്തു.

തയ്‌വാന്റെ അസ്തി‌ത്വം അംഗീകരിച്ച 17 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സോളമൻ ദ്വീപുകൾ. ദ്വീപ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പുതിയ ചൈനീസ് പ്രണയം തയ്‌വാന് ഏറെ നിർണായകമാകുന്നതും ഇതിനാലാണ്. അതിനിടെ സോളമൻ ദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ദൗത്യസംഘം ബെയ്ജിങ്ങിലെത്തിയെന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ചൈന ഈ വിഷയത്തിൽ ഒളിച്ചുകളി തുടരുകയാണ്. ‘ഏക ചൈന’ നയത്തിലൂന്നി ഏതു രാജ്യവുമായും സൗഹ‌ൃദത്തിലെത്താൻ ചൈനയ്ക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനം വ്യക്തമാക്കാതെ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ജെങ് ഷുവാങ്ങിനറെ അഭിപ്രായപ്രകടനം.

തയ്‍വാന്‍ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ്‌വെൻ

ഏപ്രിലിൽ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റതിനു പിന്നാലെയാണ് മനസേഹ് സൊഗവരെ തന്ത്രപരമായി തീരുമാനത്തിനു മുതിർന്നത്. എന്നാൽ ബെയ്ജിങ്ങിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ തേടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഔദ്യോഗികമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം കൈകൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നു സോളമൻ ദ്വീപുകളുടെ തയ്‌വാൻ സ്ഥാനപതി ജോസഫ് വലെൻസിയ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. സോളമൻ ദ്വീപുകൾ നയതന്ത്രപരമായ ബന്ധം തയ്‌വാനുമായി വിച്ഛേദിച്ചാൽ തയ്‌വാനും യുഎസിനും അത് വൻ തിരിച്ചടിയാകും.

സ്ഥിതിഗതി നിരീക്ഷിച്ച് യുഎസ്

ദക്ഷിണ ചൈനക്കടലിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ യുകെ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വ്യാപാരം, ദക്ഷിണ ചൈന കടലിലെ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയെച്ചൊല്ലി യുഎസും ചൈനയുമായി മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നത്. തയ്‌വാൻ ചൈനയിൽനിന്നു വേറിട്ടുപോയി എഴുപതാം വർഷമാകാൻ പോകുമ്പോഴും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും തയ്‌വാനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എങ്ങുമെത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്കാജനകമാണ്. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ കൃത്രിമ പവിഴ ദ്വീപുകൾ നിർമ്മിച്ചു ചൈന ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ അമേരിക്കയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ചൈനയുടെ കിഴക്കൻ, ദക്ഷിണ ചൈന കടലിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യുഎസ് വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകൾ വേണ്ടിവന്നാൽ കടലിൽ താഴ്ത്താൻ ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ചൈനയുടെ നാവികസേനാ അഡ്മിറൽ ലു യുവാന്റെ പ്രഖ്യാപനവും മേഖലയിൽ അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കി. തായ്‍വാനിൽ കാലുകുത്താനോ നിലയുറപ്പിക്കാനോ യുഎസ് നാവിക സേന തുനിയുകയാണെങ്കിൽ യുഎസ് കപ്പലുകൾ ദക്ഷിണ ചൈനക്കടലിൽ മുങ്ങുമെന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്. അതോടെ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷത്തിനു പരിഹാരമാകുമെന്നും ചൈനീസ് അഡ്‌മിറൽ പറഞ്ഞു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

തയ്‍വാനുമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയുധ ഇടപാടുകള്‍ ഉടന്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ചൈനയുടെ ആവശ്യത്തിനു തയ്‌വാൻ കടലിടുക്കിലൂടെ യുദ്ധകപ്പൽ വിന്യസിച്ചാണ് യുഎസ് മറുപടി നൽകിയത്. പിന്നാലെ ചൈനയുടെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ രാജ്യാന്തര സഹായവും സായ് ഇങ്‌വെൻ തേടി. ട്രംപ് ഭരണകൂടം തയ്‌വാന് നൽകിവരുന്ന പിന്തുണയും ഏഷ്യയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന യുഎസിന്റെ സൈനികസാന്നിധ്യവുമാണ് ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. ചൈനക്ക‌ടലിന്റെ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിലും തയ്‌വാൻ വിഷയത്തിലും ഇടപെടരുതെന്നു യുഎസിനെ ചൈന താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു.

ചൈന, തയ്‌വാൻ, ചൈനീസ് തായ്പെ...

1949 ലാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് തയ്‌വാൻ നിലവിൽ വന്നത്. മാവോ സേദുങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചൈനയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത വേളയിലായിരുന്നു ഇത്. അതുവരെയുള്ള രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകാലം ചൈന ഭരിച്ച ജനറൽ ച്യാങ് കെയ്ഷെക്ക് അനുയായികളോടും സൈന്യത്തോടുമൊപ്പം തയ്‌വാനിലേക്കു പാലായനം ചെയ്യുകയും അവിടെ തായ്പെ ആസ്ഥാനമായി ഭരണം തുടരുകയും ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. തയ്‍വാന്‍ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷീ ചിന്‍ പിങ് രംഗത്തു വരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തയ്‍വാനിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റു കൂടിയായ സായ് ഇങ്‌ വെൻ ഷീ ചിന്‍ പിങ്ങിന്റെ വാദത്തെ തള്ളി. ‘റിപ്പബ്ളിക് ഓഫ് ചൈന’യുടെ അസ്തിത്വം യാഥാർഥ്യമാണെന്നത് ചൈന ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് സായ് ഇങ്‌വെന്നിന്റെ അഭിപ്രായം.

സോളമൻ ദ്വീപ്

റിപ്പബ്ളിക് ഓഫ് ചൈന എന്നത് തയ്‌വാൻ സ്വയം വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. സ്വതന്ത്ര രാജ്യമെന്ന ധ്വനി പരത്തുന്ന ഈ പേര് കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വമുള്ള ചൈന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തായ്‌പെ എന്ന തയ്‌വാൻ തലസ്ഥാനത്തെ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ആകെ സൂചകമായി കണ്ട് ചൈനയുടെ പ്രവിശ്യയെന്ന മട്ടിൽ ‘ചൈനീസ് തായ്‌പെ’ എന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ചൈന അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതും. ഒളിംപിക്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദികളിൽ തയ്‌വാനെ ചൈനീസ് തായ്‌പെ എന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ ചൈനയുടെ സമ്മർദ്ദം കൂടിയാണ് അത് വിളിച്ചോതുന്നത്.

സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമൊന്നും നടത്താതെതന്നെ നിലവിലേതു പോലെ വേറിട്ട അസ്തിത്വം തുടരണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ് തയ്‌വാനിലെ വലിയ വിഭാഗം. ചൈനയുമായി കൂടിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ, അവർ ഏതാണ്ട് പത്തു ശതമാനം മാത്രമാണെന്നാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു സർവേ വ്യക്തമാക്കിയത്.

തയ്‌വാനിൽ അനേക വർഷങ്ങളായി ബഹുകക്ഷി ജനാധിപത്യവും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. അതൊന്നുമില്ലാത്ത ചൈനയിൽ ലയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവാദികളുടെയും നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയും ചോദ്യം.

ഹോങ്കോങ്ങിനെയാണ് ഇതിനു മറുപടിയായി ഷി ചിൻപിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടുകാലം ബ്രിട്ടന്റെ കോളണിയായിരുന്ന ഹോങ്കോങ് (2,755 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) 1997ലാണ് ചൈനയ്ക്കു തിരിച്ചുകിട്ടിയത്. അങ്ങനെ അതു വീണ്ടും ചൈനയുടെ ഭാഗമായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളായി അവിടെയുള്ളത് ചൈനയുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായമാണ്. ഇതിനെ ചൈനീസ് നേതാക്കൾ ‘ഒരു ചൈന, രണ്ടു വ്യവസ്ഥ' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. തയ്‌വാനും ഈ മാതൃക സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് ഷി ചിൻപിങ്ങ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചൈനയുമായുള്ള പുനരേകീകരണത്തിനുശേഷം സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം, ന്യായമായ മറ്റ് അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും തടസ്സമുണ്ടാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

കുറ്റവാളികളെ വിചാരണയ്ക്കായി ചൈനയ്ക്കു കൈമാറുന്നതിനുള്ള വിവാദ ബില്ലിനെ തുടർന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം

എന്നാൽ, ചൈനയുമായുള്ള പുനരേകീകരണത്തിനുശേഷം ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജനാധിപത്യവും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യവും ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്നാണ് പരക്കേയുള്ള പരാതി. അതിന്റെ പേരിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നതും വാർത്തകളിൽ സജീവം. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ‘ഒരു ചൈന, രണ്ടു വ്യവസ്ഥ' എന്ന ആശയവും ഹോങ്കോങ് മോഡലും തയ്‌വാൻകാരെ ഒട്ടും ആകർഷിക്കാത്തതും.

