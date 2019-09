ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനിലെ പാക്ക് പ്രതിഷേധം: രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ ഓഫിസിനു മുൻപിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അനുകൂലികൾ പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്നു മെട്രോപൊലിറ്റൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് പാക്ക് സംഘം നടത്തിയ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനു മുൻപിലുണ്ടായ അക്രമം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നു ബ്രിട്ടിഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഡൊമിനിക് റാബ് പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ഡൊമിനിക് പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നൂറു കണക്കിന് പാക്കിസ്ഥാൻ അനുകൂലികളാണ് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനു മുൻപിൽ ഒത്തുകൂടിയത്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നീക്കിയതിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഹൈക്കമ്മിഷൻ ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ജനല്‍ ചില്ലുകളും മറ്റും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ എറിഞ്ഞ് തകര്‍ത്തു. ഓഗസ്റ്റ് 15-നും ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മിഷന്‍ ഓഫിസിനു മുന്നില്‍ സമാനമായ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു. ഇതില്‍ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സനെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മിഷന്‍ എല്ലാവിധ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ബോറിസ് ജോണ്‍സൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അക്രമാസക്തമായ പുതിയ പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പരിസരത്ത് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത പെരുമാറ്റത്തില്‍ അപലപിക്കുന്നതായും സംഭവത്തില്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ലണ്ടൻ മേയർ സാദിഖ് ഖാന്‍ ഇതിനു മറുപടിയായി കുറിച്ചു.

English Summary: Two people have been arrested after protests by Pakistani groups at Indian High Commission in London