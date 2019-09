370–ാം അനുച്ഛേദം എക്കാലത്തും വേണ്ടതല്ല, അയോധ്യയില്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്: തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370–ാം അനുച്ഛേദം എല്ലാക്കാലത്തും നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതാണെന്ന അഭിപ്രായമില്ലെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എംപി. അയോധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസം ആഴത്തില്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ വിശ്വാസം തകര്‍ത്തുകൊണ്ടാകരുത് ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണമെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു.

തരൂർ തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമായ 'ദി ഹിന്ദു വേ'യുടെ പ്രകാശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവനയിൽ ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തരൂരിന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന. പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനോടും കശ്മീരിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തോടും പ്രതിഷേധാർഹ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത്.

ജമ്മു കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ 370–ാം അനുച്ഛേദം എല്ലാക്കാലത്തും നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതാണോയെന്നു ചോദിച്ചാൻ അല്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. 370–ാം അനുച്ഛേദം എത്രകാലത്തോളം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ അത്രത്തോളം നിലനിൽക്കട്ടെയെന്നാണ് നെഹ്റുജി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് എക്കാലത്തേക്കുമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 370–ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച രീതിയെ എതിർക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ജനങ്ങളോടും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പോലുള്ള പ്രാദേശിക പാർട്ടികളോടും അഭിപ്രായം ചോദിക്കാമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാൻ ഗിൽജിത് ബലിതിസ്താനോടും, പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനോടും എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതു തന്നെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കശ്മീരിനോട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം രാമക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. അയോധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം പരിശോധിച്ചാല്‍ അവിടെയൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിക്കും. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതൊരു രാമക്ഷേത്രം ആണെന്നാണ്. അവിടെയൊരു ക്ഷേത്രം നിലനിന്നു എന്നതിൽ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു സമുദായങ്ങളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കാതെ അവിടൊരു ക്ഷേത്രം ആവശ്യമാണെന്നും തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary : Article 370 was never intended to be forever: Congress leader Shashi Tharoor