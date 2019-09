രാത്രി മുഴുവൻ അകത്തിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി വിമാന യാത്രക്കാർ; അന്വേഷണം

മുംബൈ∙ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാരെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുത്തിയ സംഭവം ഡിജിസിഎ അന്വേഷിക്കും. മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽനിന്നു ജയ്പൂരിലേക്കു പോകേണ്ട വിമാനത്തിൽ ബുധനാഴ്ചയാണു സംഭവമുണ്ടായതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. മുംബൈയിൽ കനത്ത മഴയായതിനാൽ ഇൻഡിഗോയുടെ ഇരുപതോളം സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

‘ബുധനാഴ്ച രാത്രി 7.55ന് ആണ് വിമാനം പറക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച കാലത്ത് ആറു മണിക്കു മാത്രമാണു വിമാനം പറന്നത്. എട്ടു മണിയോടെ ജയ്പുരിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു. യാത്രക്കാരെല്ലാം രാത്രി മുഴുവനും വിമാനത്തിനകത്തു കഴിയേണ്ടിവന്നു. അത്താഴം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യാത്രക്കാർ ബഹളമുണ്ടാക്കി. ചിലർ സിഐഎസ്എഫിനെ വിളിച്ചു’– ഒരു യാത്രക്കാരൻ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.



യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുമെന്നു ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനിലെ (‍ഡിജിസിഎ) മുതിർ‌ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇൻ‌ഡിഗോയിൽനിന്നു റിപ്പോർട്ട് തേടി. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി അപ്രതീക്ഷിതമായി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും വിശദീകരണം തേടിയതായി ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു.



English Summary: IndiGo Passengers 'Forced' To Sit In Plane Overnight In Mumbai: Report