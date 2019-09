ബെംഗളൂരു∙ കശ്മീര്‍ ജനതയുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെട്ടതിനെതിരായ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി മലയാളി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ രാജിവച്ചതിന്റെ കോലാഹലങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപേ മറ്റൊരു യുവ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും രാജി വച്ചു.

ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയില്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഐഎഎസ് ഓഫിസര്‍ ശശികാന്ത് സെന്തിലാണ് രാജിവച്ചത്. 2009 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഓഫിസറും തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയുമായ ശശികാന്ത് സെന്തില്‍, രാജ്യത്ത് മുൻപില്ലാത്ത വിധം ജനാധിപത്യം സന്ധി ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും രാജിക്കത്ത് നല്‍കിയ ശേഷം പ്രതികരിച്ചു.



‘ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകള്‍ ഓരോന്നായി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് അധാര്‍മികമാണെന്നു തോന്നുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകള്‍ പോലും വരുംനാളുകളില്‍ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെയാണ് നേരിടാന്‍ പോകുന്നതെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി സിവില്‍ സര്‍വീസില്‍ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ഞാന്‍ കരുതുന്നു’– രാജിക്കത്തിൽ സെന്തിൽ പറഞ്ഞു.

രാജി തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കള്‍ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നു സെന്തിൽ പറയുന്നു. രാജി തീരുമാനം വ്യക്തിപരമാണെന്നും ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ ജനങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും തന്നോട് അങ്ങേയറ്റം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സേവനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതില്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കേന്ദ്രസർക്കാർ ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മലയാളി ഐഎഎസ് ഓഫിസർ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ രാജിവച്ചത്. പറയാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാകുന്നതു ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണ്. ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായി മാറാനാണ് ഐഎഎസ് എടുത്തത്. ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തം ശബ്ദം പോലുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും രാജിയ്ക്കു ശേഷം കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജി അംഗീകരിക്കുന്നതു വരെ ജോലിയിൽ തുടരണമെന്നു കണ്ണൻ ഗോപിനാഥനോടു കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിർദേശം കണ്ണൻ തള്ളുകയായിരുന്നു.

English Summary: Karnataka IAS officer resigns, says continuing in job would be unethical